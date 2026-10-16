Depois do erro assustador e, ao mesmo tempo, histórico de Neuer contra o FC Augsburg, voltou à tona o debate sobre se o veterano talvez já tenha passado do auge e se Urbig deveria assumir um papel ainda maior antes do previsto. Ao mesmo tempo, especialistas têm manifestado repetidamente dúvidas sobre se o futuro número um já está pronto para ocupar um posto de tamanha responsabilidade. Os ex-goleiros Jens Lehmann e Oliver Kahn também levantaram essa questão recentemente no programa da Sky "Triple - der Hagedorn-Fussballtalk".

Questionado sobre as declarações dos dois, Kompany chegou a uma conclusão surpreendente na entrevista coletiva antes do jogo em casa contra o RB Leipzig, no sábado, embora não tenha querido comentar as dúvidas sobre Urbig. "Não posso avaliar todos os programas de debate. (...) Sempre temos um plano e tentamos segui-lo. É bom para nós que Jonas esteja nessa discussão. Nós mesmos criamos essa situação", disse o belga, ressaltando: "Já dissemos isso quando ele veio de Colônia, em janeiro de dois anos atrás."

A transferência de Urbig do FC para Munique no início de 2025, por supostos sete milhões de euros, causou estranheza. A pergunta era: por que um goleiro jovem e talentoso aceitaria ficar no banco do Bayern, se o fim da era Neuer ainda não estava à vista? Ainda mais porque o jogador, então com 21 anos, nem sequer era titular em Colônia.

Vincent Kompany e Bayern já contavam com a discussão sobre os goleiros

"Na época, ninguém acreditava que isso fosse possível, porque ele não jogava em Colônia e era o segundo goleiro", explicou Kompany. Mas o Bayern sempre acreditou na evolução de Urbig, ressaltou o técnico: "Então deixamos a situação se desenvolver passo a passo. Já sabíamos um ano antes que essa discussão viria. E isso é bom." Declarações que podem ser entendidas como um elogio a Urbig. Kompany reforçou que o Bayern tem uma "boa situação", que "muitos gostariam de ter".

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Kompany deixou claro que Neuer também tem mérito nisso: "Manuel é uma parte enorme dessa história. Sem Manu, isso não funciona, sem sua presença, liderança e atuações nesse período." Os dois goleiros de gerações diferentes também se revezam nesta temporada. O jogador de 40 anos, porém, é e continua sendo o titular absoluto, enquanto Urbig entra em campo regularmente.

Nesta temporada ainda em seu início, Urbig defendeu o gol do clube de Munique três vezes, inclusive recentemente, na ausência de Neuer, no decepcionante empate por 3 a 3 contra o Viking Stavanger na Champions League. Ele pode ter outra oportunidade no sábado, já que Neuer ainda se recupera de uma lesão no pé e não havia voltado ao campo de treinamento até quinta-feira. "Não quero assumir o papel de médico", disse Kompany. "É no pé, não na coxa nem no ombro. Não vai demorar tanto. Vamos ver se será amanhã ou na próxima semana. Primeiro, ele precisa se sentir melhor e treinar quando puder. Depois, essa fase terá passado."

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Manuel Neuer vai encerrar a carreira no verão?

Nas últimas semanas e meses, Neuer deu a entender várias vezes que pretende encerrar a carreira no próximo verão. Na opinião de Kahn, ele poderia ter evitado a discussão atual a seu respeito.

"Não posso recomendar nada a ninguém agora, só a própria pessoa pode decidir. Coisas como: quando paro, quando me aposento? Você se poupa de certas situações. Participar mais uma vez da Copa do Mundo, que, para dizer o mínimo, não foi um grande sucesso", disse o ex-goleiro de classe mundial do Bayern no programa citado, sugerindo que Neuer talvez devesse ter encerrado a carreira já no verão passado. "Quando você chega aos 36, 37, 38 anos — passei por isso —, o corpo precisa de mais tempo para se recuperar. Um erro acontece aqui e ali. Há a questão mental, essa necessidade de estar sempre a 100%. Em algum momento, você não consegue mais, mesmo querendo. Então vira alvo de discussão. E essa discussão que surgiu agora, na situação atual, poderia ter sido evitada."

Kann também fez uma espécie de alerta a Neuer, dizendo que ele pode ter perdido o momento de parar: "Em algum momento, você precisa decidir por si mesmo: o que é mais importante para mim agora? Seguir minha paixão pelo maior tempo possível, o que também entendo. Ou sair de cena quando as pessoas ainda dizem que eu poderia continuar por mais dois ou três anos. E, em algum momento — e vejo isso se aproximando aos poucos —, a decisão deixa de ser sua e passa a ser de outras pessoas. Você não precisa disso em uma carreira tão grandiosa."