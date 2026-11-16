Boletim médico duplo: Barcelona define a situação de Cubarsí e De Jong

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O Barcelona divulgou, nesta segunda-feira, um boletim médico sobre a dupla Frenkie de Jong e Pau Cubarsí.

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Em relação ao jogador holandês, apesar de ter sofrido um estiramento no músculo obturador, o clube catalão confirmou que ele estará disponível para a partida contra o Villarreal.

Já Pau Cubarsí sofre com uma sobrecarga no músculo iliopsoas, e a evolução do seu quadro vai determinar se ele terá condições de atuar contra o Villarreal.

Segundo o jornal Sport, Cubarsí ainda não foi descartado para o jogo, e os próximos dias serão decisivos para que o técnico Hansi Flick tome uma decisão sobre o jogador.

De Jong chegou a Barcelona no domingo, depois de deixar a concentração da seleção da Holanda por causa de alguns problemas físicos.

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Ao desembarcar na cidade catalã, ele foi visto caminhando normalmente, o que foi considerado um sinal positivo em relação à lesão.

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O jogador havia gerado preocupação depois que a Federação Holandesa de Futebol anunciou que ele não viajaria a Berlim para a partida contra a Alemanha.

Apesar disso, Xavi, técnico da seleção da Holanda, procurou acalmar os ânimos na entrevista coletiva antes da partida: "De Jong tem uma lesão leve e não pode jogar. Tomamos a decisão juntos. Ele me disse que não podia jogar, e ponto final".

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Após os exames médicos a que o jogador foi submetido, ficou confirmado que a lesão de De Jong não é grave e que Flick poderá contar com o meio-campista holandês no duelo contra o Villarreal, marcado para o próximo domingo.

O holandês sempre contou com a confiança do treinador alemão e espera ganhar um papel maior no restante da temporada.

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De Jong é uma peça versátil para Flick, que já o utilizou como lateral-direito no segundo tempo da partida contra o Atlético de Madrid, quando ele teve uma atuação importante.

Dúvidas sobre a participação de Pau Cubarsí

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No caso de Pau Cubarsí, o zagueiro segue como dúvida para a partida contra o Villarreal, no Spotify Camp Nou.

O jovem defensor foi substituído no intervalo da partida contra a Inglaterra, por decisão de Luis de la Fuente, o que gerou pânico entre os torcedores do Barcelona.

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A reação não surpreende, já que se trata do líder da defesa do time catalão e de um dos poucos defensores que, até agora, não haviam enfrentado nenhum problema físico.

Os primeiros indícios sobre o estado do jogador não levavam a crer que houvesse motivo para preocupação, e os exames médicos acabaram confirmando que se trata de uma sobrecarga muscular.

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Nos próximos dias, o departamento médico terá de avaliar se a participação do jogador na partida contra o Villarreal envolve algum risco, considerando sua grande importância no esquema de Flick.