Unai Simón, goleiro do Athletic Bilbao e da seleção da Espanha, conquistou o prêmio de melhor goleiro do mundo durante a cerimônia da Bola de Ouro realizada nesta segunda-feira, na capital inglesa, Londres.

Simón disputou o prêmio com outros 9 goleiros de destaque, sendo eles Yassine Bounou (Marrocos - Al-Hilal), Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid), Joan García (Espanha - Barcelona), Gregor Kobel (Suíça - Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Argentina - Chelsea), Edouard Mendy (Senegal - Al-Ahli), David Raya (Espanha - Arsenal), Matvey Safonov (Rússia - Paris Saint-Germain), Unai Simón e Vozinha (Cabo Verde - Colo-Colo).

A conquista da Copa do Mundo de 2026 é o fator mais relevante por trás da obtenção do prêmio por Simón, depois de ter sido o goleiro titular da Espanha durante o Mundial.

Simón recebeu o prêmio de Luva de Ouro como melhor goleiro do torneio, após sofrer apenas um gol em 8 partidas.

O goleiro do Athletic Bilbao não se contentou em levantar a taça, mas também registrou a mais longa sequência da história do torneio sem sofrer nenhum gol, depois de manter sua meta invicta por 650 minutos consecutivos, que se estenderam de suas duas últimas partidas na Copa do Mundo de 2022 às primeiras 6 partidas e meia da edição de 2026.