A septuagésima cerimônia de entrega do prêmio da Bola de Ouro será realizada na noite de amanhã, segunda-feira, no London Palladium, em meio a uma disputa acirrada entre os maiores favoritos à conquista do troféu: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane e Ousmane Dembélé, mas a identidade do vencedor permanece um dos segredos do mundo do futebol.

Os recepcionistas de luxo, os empresários e os assessores de imprensa: todos anseiam por saber quem é o vencedor e, como em todos os anos, o mundo do futebol procura descobrir o nome do vencedor da Bola de Ouro em outubro, e 2026 não é exceção, especialmente com a expectativa que persiste antes da grande cerimônia, marcada para ser realizada pela primeira vez em Londres, longe do Théâtre du Châtelet, em Paris.

Até o momento, apenas cerca de cinco pessoas sabem da boa notícia, e Pascal Ferré, ex-presidente do prêmio da Bola de Ouro, declarou à rede "RMC": "Desde 2024, os vencedores não são mais informados sobre o seu destino antes da cerimônia, e todos são tratados em condições de igualdade. Assim, ao chegarem ao salão em Londres, nenhum deles poderá erguer os braços antes dos outros, porque não sabem. Mudamos as regras depois da era de Messi e Cristiano Ronaldo. E para manter o sigilo com mais facilidade, decidiu-se esconder o nome do vencedor até o último momento".

Questionado sobre como se mantém o sigilo da identidade do vencedor, ele disse: "Acredito que o bom segredo é aquele que é compartilhado com o menor número possível de pessoas. Há pequenos truques e planos simples. O meu truque era deixar classificações falsas espalhadas pela redação da revista France Football para alimentar as redes sociais, e isso me agradava. Agora, não pode haver mais do que cinco pessoas que saibam o nome do vencedor".

Campanhas publicitárias

Mas, nos últimos meses, o prêmio da Bola de Ouro passou por uma pequena transformação. Em diferentes veículos de imprensa, bem como em coletivas com o Real Madrid, Kylian Mbappé vem promovendo suas credenciais na busca pela conquista da Bola de Ouro.

Ele disse: "Quando você joga no Real Madrid, o melhor clube do mundo, você é inevitavelmente associado a esses prêmios. Quando as pessoas me veem na rua, falam de mim. É uma distinção muito prestigiosa para qualquer jogador. Fiz história neste verão na competição mais importante. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. E cada um tem a liberdade de pensar em quem é o melhor jogador do mundo; é algo muito pessoal". A declaração foi dada pelo atacante francês aos jornalistas na véspera da partida contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões.

Por sua vez, Ferré explicou: "Cada um tem a sua opinião. Alguns vão concordar, outros vão discordar. É um debate, e não é necessário que todos pensem como eu. Este ano pode ser favorável para a Bola de Ouro, mas ela é concedida pelos jornalistas, e são eles que vão decidir".

E continuou: "Resta saber se essas declarações do candidato ao prêmio darão frutos. As opiniões estão divididas antes da grande noite. Não tenho certeza de que seja um problema, mas também não tenho certeza de que seja a abordagem certa. Quem precisamos convencer? Não são os torcedores ou os apaixonados por futebol, mas os membros do júri. E não tenho certeza de que eles sejam particularmente receptivos a esse tipo de campanha publicitária".

Entre os outros candidatos ao prêmio da Bola de Ouro está Harry Kane, uma vez que o jogador do Bayern de Munique teve grande influência no desempenho de seu clube, bem como no desempenho da seleção de seu país, a Inglaterra, marcando 73 gols nesta temporada, 61 deles com o clube alemão, e, na Liga dos Campeões, balançou as redes 14 vezes em 13 partidas.

Outro jogador cujo nome é citado constantemente como candidato à conquista do septuagésimo prêmio concedido pela revista France Football é Lamine Yamal, pois o jovem ponta venceu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol na temporada 2025-2026, depois de marcar 16 gols e, o mais importante, de se sagrar campeão mundial com a Espanha no verão passado.

Vazamentos falsos

Nos últimos dias, aumentou o foco das redes sociais sobre a identidade do esperado vencedor da Bola de Ouro, o que levou à ampla disseminação de vazamentos falsos, especialmente na rede social "X".

Por exemplo, há capturas de tela falsas de conversas no WhatsApp com Vincent Garcia, editor da revista France Football, que supostamente revelaria antecipadamente as classificações de 2026.

Também há imagens de tabelas com essas mesmas classificações, nas quais Kylian Mbappé aparece no topo em uma e Harry Kane em outra, e uma fonte declarou à rede: "Isso é impossível. Mas faz parte do alvoroço habitual".



