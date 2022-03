Boavista x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Carioca 2022

O Fluminense enfrenta o Boavista neste sábado (12), às 16h (de Brasília), em Bacaxá, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo somente do Cariocão Play, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Boavista x Fluminense DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Bacaxá - Saquarema, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O serviço de streaming do Cariocão Play, na internet, vai transmitir o jogo deste sábado (12), em Bacaxá.

MAIS INFORMAÇÕES

Campeão da Taça Guanabara, o Fluminense pode entrar em campo contra o Boavista com o time reserva já visando o confronto de volta da Pré-Libertadores diante do Olimpia, que ocorrerá na próxima quarta-feira (16), no Paraguai. No primeiro jogo, venceu por 3 a 1.

Já o Boavista conseguiu uma importante vitória no Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), na quinta-feira (10), ao conseguir recuperar os três pontos que estavam perdidos por punição no duelo contra o Flamengo. Assim, a equipe agora tem oito pontos, contra cinco do Volta Redonda, matematicamente rebaixado.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Fluminense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Resende 0 x 4 Fluminense Carioca 5 de março de 2022 Fluminense 3 x 1 Olimpia Libertadores 8 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Olimpia x Fluminense Libertadores 16 de março de 2022 21h30 (de Brasília) Fluminense x Santos Brasileirão 10 de abril de 2022 A definir

Boavista

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 1 x 2 Madureira Carioca 25 de fevereiro de 2022 Boavista 4 x 1 Bangu Carioca 6 de março de 2022

Próximas partidas