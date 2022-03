Boavista x Fluminense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Carioca 2022

A bola vai rolar neste sábado (12) para Boavista x Fluminense, em Bacaxá, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, a partir das 16h (de Brasília).

Campeão da Taça Guanabara e garantido com a melhor campanha, o Tricolor, chega embalado com a vitória sobre o Olimpia por 3 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores.

Do outro lado, o Boavista, com oito pontos, entra em campo apenas para cumprir tabela.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Classificado para as semifinais, e com a vantagem do empate, o Fluminense pode ter em campo uma equipe com jogadores reservas e com os do sub-23, já visando o confronto de volta contra o Olimpia.

Assim, Cano, Felipe Melo, André, Arias, Nino podem ser poupados, enquanto Caio Paulista, Nathan e Gabriel Teixeira devem ganhar oportunidade.

Já o Boavista entrará em campo com força máxima, sem desfalques.

Possível escalação do Fluminense: Muriel (Marcos Felipe), Jhonny (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro e Pineida (Marcos Pedro); Wellington, Nonato, Nathan, Matheus Martins, Gabriel Teixeira e Caio Paulista.

Possível escalação do Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Marquinho Macaé; Bull, Biel, Ralph; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di Maria.

DESFALQUES

FLUMINENSE:

Fred: lesionado

Luan Freitas e John Kennedy: cirurgia no joelho e no pé, respectivamente

Cano, Felipe Melo, André, Arias, Nino: poupados

BOAVISTA:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Guilherme Vogas Tavares e Rafael Sepeda

Confira abaixo as datas e horários das semifinais:

Jogos de ida:

16/03 às 20h (de Brasília) - 3º lugar x Flamengo (local a definir)

19/03 às 20h (de Brasília) - 4º lugar x Fluminense (local a definir)

Jogos de volta:

20/03 às 16h (de Brasília) - Flamengo x 3º lugar (Maracanã)

27/03 às 16h (de Brasília) - Fluminense x 4º lugar (Maracanã)

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Boavista x Fluminense será transmitido ao vivo pelo Cariocão Play, na internet, neste sábado (12), em Bacaxá.