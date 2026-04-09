Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP

Traduzido por

Boas notícias para o Barcelona após o revés europeu

Barcelona x Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
H. Flick
F. de Jong
Espanha
Alemanha
Países Baixos

Preparação para a partida de volta contra o Atlético

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, recebeu uma boa notícia após o choque da derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, na quarta-feira passada.

O Barcelona perdeu em seu estádio, o Camp Nou, para o Atlético de Madrid por 2 a 0, complicando a missão de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões, considerando que a partida contou com a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Kubarsi, poucos minutos antes do fim do primeiro tempo.

A partida de volta está marcada para o estádio “Metropolitano”, na noite da próxima terça-feira, para definir quem se classifica para as semifinais e enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e o Sporting de Lisboa.

Leia também: Yamal faz promessa aos torcedores do Barcelona após derrota para o Atlético de Madrid

Quanto às boas notícias, o jornal “Mundo Deportivo” informou que o holandês Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, participou de parte dos treinos com a equipe nesta quinta-feira no estádio Camp Titu Vilanova, na cidade esportiva de Juan Gamper.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

De Jong sofreu uma lesão no dia 26 de fevereiro, que o afastou dos gramados, e desde então vem seguindo um programa de reabilitação, não tendo sido autorizado a retornar aos gramados antes do previsto.

E indicou que, segundo todos os indícios, De Jong participará do segundo tempo da partida entre Barcelona e Espanyol, no próximo sábado, pela 31ª rodada da La Liga.

Ela explicou que o objetivo da participação de De Jong contra o Espanyol é que ele recupere a forma física para estar pronto para liderar o meio-campo do Barça na partida contra o Atlético de Madrid na próxima terça-feira.

Vale lembrar que o Barcelona lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, com uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, a oito rodadas do fim da competição.

Publicidade