Boas notícias para o Barcelona após o revés europeu

O alemão Hans Flick, técnico do Barcelona, recebeu uma boa notícia após o choque da derrota para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, na quarta-feira passada.

O Barcelona perdeu em seu estádio, o Camp Nou, para o Atlético de Madrid por 2 a 0, complicando a missão de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões, considerando que a partida contou com a expulsão do zagueiro do Barça, Pau Kubarsi, poucos minutos antes do fim do primeiro tempo.

A partida de volta está marcada para o estádio “Metropolitano”, na noite da próxima terça-feira, para definir quem se classifica para as semifinais e enfrentará o vencedor do confronto entre Arsenal e o Sporting de Lisboa.

Leia também: Yamal faz promessa aos torcedores do Barcelona após derrota para o Atlético de Madrid

Quanto às boas notícias, o jornal “Mundo Deportivo” informou que o holandês Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, participou de parte dos treinos com a equipe nesta quinta-feira no estádio Camp Titu Vilanova, na cidade esportiva de Juan Gamper.

De Jong sofreu uma lesão no dia 26 de fevereiro, que o afastou dos gramados, e desde então vem seguindo um programa de reabilitação, não tendo sido autorizado a retornar aos gramados antes do previsto.

E indicou que, segundo todos os indícios, De Jong participará do segundo tempo da partida entre Barcelona e Espanyol, no próximo sábado, pela 31ª rodada da La Liga.

Ela explicou que o objetivo da participação de De Jong contra o Espanyol é que ele recupere a forma física para estar pronto para liderar o meio-campo do Barça na partida contra o Atlético de Madrid na próxima terça-feira.

Vale lembrar que o Barcelona lidera a tabela da La Liga com 76 pontos, com uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, a oito rodadas do fim da competição.