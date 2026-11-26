O Barça recebeu notícias tranquilizadoras sobre a lesão do jogador espanhol, depois que os exames médicos confirmaram uma leve entorse no tornozelo direito, sofrida durante a partida que terminou com vitória arrasadora do time catalão por 4 a 1.
O lateral-esquerdo foi obrigado a deixar o campo aos 64 minutos da partida, depois de sentir dores no tornozelo ao tentar finalizar. Ele pediu a substituição, e João Cancelo entrou em seu lugar.
O clube catalão explicou que a lesão não tira Balde do confronto contra o Deportivo La Coruña, marcado para o próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol, e que sua situação final será definida de acordo com a evolução do quadro nos próximos dias.
Lesão de Balde chega após sua melhor atuação na temporada
A lesão do defensor espanhol veio em um momento inoportuno, já que ele havia ganhado pela primeira vez nesta temporada a chance de começar como titular, depois de um período com poucos minutos em campo: até então, ele não havia passado de 145 minutos nas partidas anteriores.
Balde aproveitou a oportunidade contra o Sabah para fazer uma atuação de destaque pelo lado esquerdo e mostrou bom desempenho ofensivo, valendo-se de sua movimentação e de sua velocidade nas subidas, além do entrosamento que demonstrou com Anthony Gordon.
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Sua principal contribuição na partida veio no terceiro gol do Barcelona, quando fez um cruzamento rasteiro aproveitado por Karim Adeyemi, que mandou para as redes e colocou o time em vantagem por 3 a 0 aos 55 minutos.
Mas a alegria do lateral espanhol não foi completa, já que ele se lesionou poucos minutos depois de dar a assistência. Ele deixou o campo e cedeu seu lugar a Cancelo, em meio a temores iniciais de que a lesão fosse mais grave.
Após a partida, o técnico alemão Hansi Flick falou sobre a situação de seu jogador: "O Balde torceu o tornozelo com força, mas ainda não sabemos o que aconteceu com ele. Ele jogou muito bem e fez um trabalho fantástico".
A situação de Balde para os próximos jogos
De acordo com o boletim médico, a presença de Balde contra o Deportivo La Coruña ainda não está definida, já que a decisão dependerá da resposta ao tratamento e da diminuição das dores nos próximos dias.
Caso não se recupere a tempo para a partida de domingo, 29 de novembro, o confronto seguinte, contra o Atlético de Madrid, marcado para 2 de dezembro no Spotify Camp Nou, pode marcar seu provável retorno, segundo o jornal "Sport".
A participação de Balde contra o Celta de Vigo, no dia 5 de dezembro, ou contra o Manchester City, pela Champions League, no dia 8 do mesmo mês, não parece seriamente ameaçada no momento, a menos que haja uma recaída durante o período de recuperação.
O retorno do jogador é importante para Flick, que precisa de várias opções na lateral esquerda, sobretudo diante da maratona de jogos na reta final de 2026 e dos diversos compromissos nacionais e europeus que aguardam o time.