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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Boa notícia para o Barcelona em meio a uma noite dolorosa no Clássico

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. de Jong
Espanha
Países Baixos

O que é?

O holandês Frenkie de Jong voltou a atuar pelo Barcelona, após uma ausência de 155 dias, depois que o técnico Hansi Flick o colocou em campo aos 74 minutos do confronto diante do Real Madrid, que terminou com a derrota do time catalão por 2 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O meio-campista recebeu uma calorosa recepção da torcida do Barcelona no estádio Spotify Camp Nou, após entrar no lugar de Fermín López, numa tentativa de Flick de dar mais dinamismo ao meio-campo e buscar um gol que colocasse o time em vantagem, enquanto o placar indicava empate por 1 a 1.

O retorno de De Jong aconteceu num momento difícil, durante um confronto aberto, marcado pela velocidade e pela disputa acirrada, já que Flick mudou a posição do jogador em campo, fazendo-o atuar pelo lado direito do meio-campo, no mesmo nível em que jogava Pedri.

Mas a alegria do retorno não durou muito, depois que o Real Madrid conseguiu marcar o gol da vitória aos 87 minutos, em um contra-ataque finalizado por Kylian Mbappé, privando o Barcelona de conquistar os três pontos do clássico.

De Jong havia sofrido, em 23 de julho de 2026, uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, o que o afastou dos gramados por meses, à exceção de sua participação com a seleção da Holanda na Copa do Mundo de verão.

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O jogador havia admitido anteriormente compreender o descontentamento de parte da torcida do Barcelona por ter atuado pela seleção, num momento em que não estava apto a jogar pelo seu clube.

E, apesar da amargura da derrota, o retorno de De Jong representa, segundo o jornal "Sport", um impulso positivo para o Barcelona e para Hansi Flick, já que o meio-campista passa a estar gradualmente disponível para recuperar sua forma física e o ritmo de jogo, e contribuir na próxima etapa da temporada.

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