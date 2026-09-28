Boa notícia agita o Real Madrid, e Mourinho respira aliviado

O Real Madrid recebeu um impulso moral com a aproximação do retorno aos gramados de seu zagueiro brasileiro Éder Militão, depois de ele ter aparecido no treino da equipe na cidade de Valdebebas, nesta segunda-feira, correndo ao lado de seus companheiros, em uma evolução que reforça as esperanças da comissão técnica comandada por José Mourinho de recuperar um dos principais elementos da linha defensiva.

O retorno de Militão aos treinos veio após um período de ausência por causa da lesão pela qual foi submetido a uma cirurgia na Finlândia, enquanto sua participação nos treinos de corrida indica o avanço de seu programa de reabilitação e sua aproximação da recuperação da condição de jogo, apesar de não haver uma data oficial definida para seu retorno às partidas.

Essa evolução ocorre poucos dias após a visita da equipe médica que realizou a cirurgia à central de treinamentos do Real Madrid, para acompanhar a evolução de seu estado e verificar o andamento do processo de recuperação, em um indicativo de que o zagueiro brasileiro vem progredindo no caminho de volta.

O aguardado retorno de Militão representa grande importância para o Real Madrid, diante do sofrimento da equipe com ausências relevantes na linha de trás, já que Ferland Mendy e Raúl Asencio seguem lidando com suas condições físicas, enquanto Mourinho aguarda a recuperação do restante de seus jogadores convocados após o término do período da Data Fifa.

O Real Madrid retomou seus treinos nesta segunda-feira, após uma semana de descanso, mas a equipe treinou com um grupo reduzido de jogadores, que incluiu Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Álvaro Carreras e Aurélien Tchouaméni, diante da presença de um grande número de elementos junto às seleções de seus países.

Rodrygo e Mendy seguem com seus programas de tratamento, enquanto Federico Valverde se recupera de uma entorse de terceiro grau no tornozelo, ao passo que Kylian Mbappé e Antonio Conati retornaram a Madri após as lesões que sofreram durante o período em que estiveram com a seleção francesa.

Por outro lado, o Real Madrid aguarda a atuação de Arda Güler diante da Itália e de Eduardo Camavinga diante da Bélgica, já que a comissão técnica acompanha as duas partidas com cautela, temendo que algum deles sofra uma nova lesão, diante do sofrimento da equipe com diversas ausências.

Enquanto Mourinho aguarda o retorno de seus jogadores convocados e a recuperação dos lesionados, o retorno gradual de Militão aos treinos oferece um indicativo positivo para a equipe, que espera recuperar sua força defensiva com a aproximação da retomada das competições.