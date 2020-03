Blusa feminina do Flamengo: quanto custa e onde comprar?

Torcedoras encontram opções variadas para torcer pela equipe na temporada 2020; veja

No último dia 11 de fevereiro, o e a fornecedora Adidas lançaram a nova camisa titular do Flamengo para a temporada 2020, que já está disponível para venda. E assim como o futebol masculino, os membros do time feminino também foram convocados para divulgar o novo uniforme.

Carregando a letra do hino nas grossas listras vermelhas, a camisa é encontrada em todas as lojas do Flamengo e da Adidas, além do e-commerce da marca alemã. Todos os modelos (masculino, feminino e infantil) estão sendo comercializados por R$ 249,99.

Veja abaixo as blusas femininas do Flamengo:

FLAMENGO - BLUSA SOCIAL FEMININA



Foto: Divulgação Flamengo

Para as mulheres que desejam um encontro mais formal, o Flamengo disponibilizou o modelo de camisa social nas cores branca e preta. A camisa é encontrada no site oficial do clube, no valor de R$189,90.

FLAMENGO - BLUSA DE MALHA FEMININA

Para passeio, as torcedores podem encontrar alguns modelos de malha e numa versão mais barata. A blusa 'Gone ', por exemplo, é encontrada por apenas R$ 79,90 no site oficial do Flamengo.

FLAMENGO - UNIFORME FEMININO



Divulgação Flamengo

A camisa oficial de jogo do futebol feminino também pode ser encontrada no mesmo valor do modelo masculino: R$ 249,90