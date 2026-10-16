Blatter ironiza admissão de Infantino: o Papa deve ficar feliz

O suíço Sepp Blatter, ex-presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), ironizou o discurso de seu sucessor, Gianni Infantino, diante dos membros do conselho da Fifa, nesta quinta-feira, em Zurique.

Infantino pediu desculpas durante o discurso, que veio em meio a uma tempestade de críticas desde a revelação de seu projeto de abrir a Copa do Mundo a investidores da iniciativa privada.

O atual presidente da Fifa disse: "Gostaria de dizer que nos desculpamos pelos erros cometidos na gestão deste projeto e na comunicação sobre ele, o que gerou diversas consequências", antes de prometer um pacote financeiro de 25 milhões de dólares para cada federação nacional.

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O discurso de Infantino foi duramente criticado por alguns setores do futebol e também não teve unanimidade dentro do conselho da Fifa.

Nesse sentido, Blatter, que presidiu a Fifa entre 1998 e 2015, escreveu em sua conta na plataforma "X": "Gianni Infantino, o Grande! Atuação impressionante em Zurique: Infantino, que parece um bom católico, confessa seus pecados e depois promete 25 milhões. Confissão, perdão e absolvição, tudo em uma única aparição! O papa deve estar feliz".

E Blatter concluiu: "Mas no futebol, como na Igreja, a credibilidade não se compra".



