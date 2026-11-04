Yann Aurel Bisseck recebeu um passe perto da área, girou sobre o próprio eixo como um atacante e bateu com categoria no canto mais distante. Uma jogada como as que Michael Olise gosta de fazer no Bayern de Munique.

Mas o zagueiro da Inter de Milão disse que seu primeiro gol na Liga dos Campeões não foi o mais bonito da carreira. Segundo Bisseck, ele estaria mais para o "top 7".

O gol que abriu o placar aos 8 minutos, porém, foi ainda mais importante na vitória do campeão italiano por 3 a 0 (2 a 0 no intervalo) fora de casa sobre o Feyenoord, de Roterdã. Após a derrota por 3 a 1 no "Derby della Madonnina" contra o rival da cidade, o Milan, os nerazzurri queriam dar uma resposta. E conseguiram, também graças a Bisseck, que levou o dedo indicador à boca na comemoração.

Bisseck rebate críticos da Inter e se credencia para convocação de Klopp

"Essa é a resposta certa. É bom reagir dessa maneira depois de uma derrota amarga. Nunca queremos perder, mas às vezes acontece. Hoje fizemos um bom trabalho. Não importa o que as pessoas dizem", afirmou Bisseck, que enfrentará o VfB Stuttgart em casa com a Inter na próxima rodada (25/11).

Nascido em Colônia, o zagueiro também se credenciou com sua atuação para ser convocado na quinta-feira pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para os próximos jogos da Liga das Nações. Contra a Grécia, no fim de setembro, ele havia sido titular pela primeira vez na seleção sob o comando de Klopp e foi um dos poucos a se destacar na decepcionante derrota por 1 a 0.

"Não tenho muito do que me culpar, mas acho que, quando se perde um jogo, o desempenho individual não é tão importante", disse na ocasião. Ainda assim, o zagueiro de grande porte foi um dos poucos destaques positivos na estreia em casa do novo técnico da seleção, Jürgen Klopp. Aos 25 anos, em apenas sua segunda partida pela seleção, Bisseck teve uma atuação impecável, mostrou-se muito firme nas disputas e forte pelo alto. "Acho que foi bom", disse, modestamente. Ele havia "tentado de tudo para ajudar a equipe". Mas isso "não foi suficiente".