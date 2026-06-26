Bielsa admite: a suspensão de Yamal foi fundamental para a vitória do Uruguai

O técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, afirmou que sua equipe encarará a partida contra a Espanha como se fosse uma final, a fim de garantir a permanência na Copa do Mundo.

A seleção espanhola lidera a tabela do Grupo H com 4 pontos, enquanto o Uruguai tem apenas 2 pontos, conquistados nos empates contra a Arábia Saudita e Cabo Verde.

A agência de notícias Reuters divulgou as declarações de Marcelo Bielsa durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

O técnico argentino afirmou: “Vamos encarar o jogo de amanhã como se fosse uma final”.

Ele acrescentou que a seleção uruguaia deve jogar contra a Espanha com energia e iniciativa, ao mesmo tempo em que se esforça para impedir que o adversário tenha a posse de bola.

Ele ressaltou que o Uruguai não pretende se limitar a recuar para a defesa, enfatizando que “a melhor forma de defender é fazer com que o adversário fique com a posse de bola pelo menor tempo possível”.

Bielsa destacou que a seleção espanhola apresenta um futebol “de altíssimo nível” sob o comando do técnico Luis de la Fuente, afirmando que encontrar uma maneira de neutralizar Lamine Yamal será um fator decisivo para as chances da Uruguai de conquistar a vitória.

Ele explicou: “Yamal é capaz de mudar o rumo da partida. Não estou dizendo nada de novo, ele é um jogador que confunde o adversário e decide as partidas”.