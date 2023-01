Betis x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa da Espanha

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), na Arábia Saudita; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Betis e Barcelona se enfrentam na tarde desta quinta-feira (12), na Arábia Saudita, às 16h (de Brasília), pela semifinal da Supercopa da Espanha. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Quarto colocado do Campeonato Espanhol, o Betis quer surpreender o forte rival, mas não terá Sabaly e Akouokou, lesionados. No entanto, Rodriguez e Rodri devem voltar aos titulares.

O Barcelona, por sua vez, é o líder da La Liga e agora vira as suas atenções para Copa, de olho no seu primeiro título na temporada. Ferrán Torres, suspenso, é a única baixa no time espanhol.

Prováveis escalações

Escalação do provável Betis: Silva; Ruibal, Ruiz, Gonzalez, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Fekir, Rodri; Iglesias.

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Alba; Pedri, Busquets, F. de Jong; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Desfalques

Betis

Youssouf Sabaly e Paul Akouokou estão no departamento médico, enquanto Alex Moreno está negociando com outro clube.

Barcelona

Ferrán Torres está suspenso.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 12 de janeiro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: King Fahd Stadium, Riade - Arábia Saudita