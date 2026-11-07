Bernardo Silva: o árbitro foi quem permitiu a agressividade do Valencia

O português Bernardo Silva, jogador do Real Madrid, criticou a atuação da arbitragem durante o confronto contra o Valencia, que terminou com a vitória do time merengue por três gols a zero, na noite deste sábado, no estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

Silva disse, em declarações à imprensa após a partida: "O Valencia jogou com muita agressividade, excessivamente agressivo, porque o árbitro permitiu que fossem agressivos".

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As declarações do jogador do Real Madrid vieram na sequência de uma partida que registrou entradas duras dos jogadores do Valencia, que receberam diversos cartões amarelos, enquanto o capitão da equipe, José Gayà, foi expulso com cartão vermelho direto aos 79 minutos, após sua entrada em Kylian Mbappé.

Bernardo Silva também falou sobre sua expectativa de voltar a jogar no estádio Santiago Bernabéu, dizendo: "Não vemos a hora de voltar ao Bernabéu e manter nossa sequência de vitórias lá. Sei que a torcida também está nos esperando".

Vale lembrar que Silva se tornou o novo capitão da seleção de Portugal, após o anúncio da aposentadoria do futebol internacional de seu companheiro e lenda Cristiano Ronaldo, em meio a uma crise com o técnico Jorge Jesus.

Federico Valverde havia aberto o placar para o Real aos 28 minutos, antes de Arda Güler ampliar com o segundo gol dos visitantes aos 36 minutos, e Mbappé fechar a goleada aos 75 minutos, deixando o time merengue como vice-líder da tabela de classificação de LaLiga com 30 pontos, empatado com o líder Barcelona, que vai enfrentar no domingo o anfitrião Atlético de Madri, terceiro colocado com 28 pontos.