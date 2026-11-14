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Bernardo Silva assumiu o protagonismo na seleção de Portugal, depois de assumir responsabilidades de liderança após a saída de Cristiano Ronaldo, tornando-se capitão da seleção em razão do número de suas partidas internacionais, aos 32 anos de idade.

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De acordo com o jornal espanhol "As", o jogador do Real Madrid falou durante a entrevista coletiva que antecedeu o confronto contra a Dinamarca, marcado para hoje na cidade de Braga, onde se sentou ao lado do treinador Jorge Jesus.

Bernardo abordou a saída de Cristiano Ronaldo e também falou com franqueza sobre sua nova situação no Real Madrid, diante da falta de garantia de atuar como titular, reafirmando que se agarra à sua oportunidade e ao desejo de recuperar seu papel influente dentro da equipe.

Bernardo disse sobre seu ex-companheiro: "A trajetória de Cristiano foi longa, e tive a honra de jogar ao seu lado por 12 anos. Claro, há muita tristeza, e esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde".

E acrescentou: "Mas vamos seguir em frente, tentando homenagear Cristiano e agradecer-lhe por tudo o que ofereceu à seleção nacional. A nova geração avança, como acontece em todos os aspectos da vida".

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Bernardo assumiu a responsabilidade de liderar a seleção portuguesa, manifestando sua gratidão por essa missão, ao dizer: "É uma grande honra. Essa responsabilidade não pertence apenas a um único jogador, nunca pertenceu em momento algum, nem pertencerá no futuro, mas recai sobre um grupo de jogadores experientes".

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E continuou: "Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para acolher os jogadores mais jovens, garantir que as coisas corram bem dentro do vestiário e manter um nível muito alto de trabalho e comprometimento com a seleção nacional".

O capitão de Portugal falou sobre o tamanho da responsabilidade que Cristiano Ronaldo carregava, dizendo: "Todos conhecem a responsabilidade que acompanha a presença de Cristiano. Cada vez que ele entra em campo, a maior parte dos presentes nas arquibancadas veio para assisti-lo".

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E explicou: "Por isso, os jogadores da nossa seleção se acostumaram à atenção da imprensa, às pressões e à responsabilidade dentro de seus clubes, assim como se acostumaram a ter os dedos apontados para eles quando as coisas não vão bem. Não vejo isso como um grande problema".

Todo mundo quer jogar

Sobre sua situação atual desde a transferência para o Real Madrid, Bernardo falou com franqueza sobre a dificuldade de não atuar com regularidade, dizendo: "É sempre difícil. Todo mundo quer jogar, e todo mundo quer ser útil".

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E acrescentou: "Durante toda a minha carreira, estive acostumado a ser um jogador influente e a atuar constantemente. E quando não atuo, é claro que é difícil".

E continuou: "O treinador tem 27 jogadores, um número grande, enquanto apenas 11 jogadores podem atuar ao mesmo tempo. É uma tarefa muito difícil, já que ele precisa escolher dentro de um grupo que reúne tanto talento".

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E prosseguiu: "O que posso garantir da minha parte é que darei sempre o meu melhor, e estarei constantemente pronto para tentar evoluir e ajudar a equipe em tudo o que ela precisar, seja jogando 5, 10, 30 ou 90 minutos. Claro, desejo atuar e sentir que sou um jogador útil".

Bernardo abordou as mudanças que ocorreram em seu estilo de jogo ao longo dos últimos anos, explicando: "Não sei exatamente o motivo, mas agora me tornei mais cauteloso e reflexivo, e completamente diferente do que era há 10 anos".

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E apontou: "Isso me levou a jogar em outras posições, e minha posição passou a ser um pouco mais recuada no meio-campo. Mas estou sempre disponível para tentar ajudar a seleção nacional e meu clube em qualquer missão que o treinador considere necessária".

E complementou: "Cabe ao treinador responder a essa pergunta. Acredito que ele me vê como um jogador na posição de 8 ou 10, ou seja, um elo de ligação entre a defesa e o ataque, e não como um ponta em primeiro lugar".

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E concluiu: "Trata-se de alcançar o equilíbrio entre defesa e ataque, contribuir nas transições e ajudar a equipe na pressão e nos deveres defensivos nas zonas mais recuadas. O jogador que consegue fazer um pouco de tudo, é isso que o treinador espera de mim".