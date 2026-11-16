Bernardo Silva afasta preocupação no Real Madrid, mas lesão deste jogador gera alerta

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Os exames médicos definiram a situação de Bernardo Silva para o jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo, depois de confirmarem que ele não sofreu nenhuma lesão.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", os exames realizados por Bernardo Silva assim que voltou ao centro de treinamento de Valdebebas descartaram uma lesão, e o jogador português fica à disposição de José Mourinho para o confronto com o Celta de Vigo, marcado para o próximo sábado.

A preocupação com a situação de Bernardo Silva se dissipou rapidamente, depois que o jogador deixou a concentração da seleção de seu país no domingo, após sentir dores musculares no fim do jogo contra a Dinamarca.

O astro português atuou por apenas 11 minutos no sábado, no primeiro jogo de sua seleção, no qual marcou o gol que diminuiu o placar, em uma dura derrota de Portugal por 4 a 1 para a Dinamarca.

A apreensão, porém, aumentou no domingo, quando a Federação Portuguesa de Futebol anunciou o corte do jogador da lista para a partida de terça-feira contra o País de Gales, depois de ele passar por exames sob a supervisão do departamento médico da seleção.

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Ainda assim, as dores musculares sentidas por Bernardo Silva não vão impedi-lo de disputar o duelo com o Celta de Vigo no sábado, caso Mourinho decida contar com ele.

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O jogador português se tornou uma das peças fundamentais e indispensáveis nos planos do treinador, já que Mourinho viu nele uma engrenagem importante para dar equilíbrio e eficiência ao time.

Bernardo Silva se firmou como titular nos últimos 5 jogos do Real Madrid, e a dupla que forma com Aurélien Tchouaméni no meio-campo é um dos principais motivos da melhora vivida pelo time merengue nos últimos tempos.

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Por outro lado, as atenções agora se voltam para a situação de Tchouaméni antes do confronto com o Celta de Vigo, já que sua condição física continua sendo tratada com cautela e o clube aguarda a evolução de sua recuperação ao longo da semana.

Tchouaméni voltou da concentração da seleção francesa sem entrar em campo em nenhuma partida, depois de ter de deixar o treino em Clairefontaine na terça-feira por sentir dores na região superior da coxa direita.

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Trata-se da mesma região que incomodou o jogador durante a Copa do Mundo, o que levou a Federação Francesa a dispensá-lo do restante da convocação e a permitir seu retorno a Madri para seguir o trabalho de recuperação em Valdebebas.

Data Fifa sem novas baixas

Até agora, Real Madrid e Mourinho não tiveram nenhum outro susto durante a pausa para os jogos de seleções além do que aconteceu com Bernardo Silva e Tchouaméni.

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Fora a dupla, metade dos outros 16 jogadores convocados por suas seleções já cumpriu seus compromissos internacionais.

Esse grupo inclui Dean Huijsen e Cucurella, pela Espanha, Trent Alexander-Arnold e Jude Bellingham, pela Inglaterra, Ibrahima Konaté, Eduardo Camavinga e Kylian Mbappé, pela França, além de Arda Güler, pela Turquia.

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A Holanda, que conta com Denzel Dumfries, entra em campo na segunda-feira, enquanto os jogos de terça-feira terão as seleções do Brasil, com Vinícius Júnior e Endrick, da Costa do Marfim, com Diomande, da Espanha sub-21, com Thiago e Espí, do Marrocos, com Brahim Díaz, e do Uruguai, liderado por Fede Valverde.

Valverde será o último jogador a voltar a Madri, já que o Uruguai joga na madrugada de quarta-feira.