Bernal rompe o silêncio após o episódio com Yamal

Facundo Bernal, jogador do Real Betis, pediu desculpas por sua expulsão na partida da equipe contra o Barcelona, depois de dar duas cabeçadas em Lamine Yamal aos 54 minutos.

O Betis perdeu por 5 a 2 em seu estádio, o La Cartuja, em uma partida marcada por grande polêmica de arbitragem relacionada ao lance da expulsão, além da anulação de um gol da equipe andaluz.

O jornal Marca informou que Bernal escreveu em um story em sua conta no Instagram: "Quero pedir desculpas aos meus companheiros e à torcida do Real Betis por ter deixado o time com dez jogadores hoje. Não costumo reagir dessa forma, e eu deveria ter me controlado naquele lance. Assumo a responsabilidade, e isso não vai se repetir".

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Segundo a súmula da partida, Bernal segurou Yamal pelo pescoço e lhe deu duas cabeçadas consecutivas no rosto durante um confronto entre os jogadores, em um momento em que a bola não estava em jogo, levando o árbitro Ricardo de Burgos a lhe mostrar o cartão vermelho, enquanto Yamal recebeu cartão amarelo.

A Marca afirmou: "O lance começou depois que Fermín López caiu no gramado, antes do gol de Abde Ezzalzouli, quando Lamine interveio para defender o companheiro, antes de se tornar vítima da agressão de Bernal".

O jornal também noticiou a confirmação de Héctor Bellerín, astro do Betis, de que Bernal pediu desculpas aos companheiros dentro do vestiário, dizendo: "Existe total confiança entre nós para falar sobre os erros e as conquistas. Todos nós erramos, e temos que corrigir isso na próxima partida com a cabeça fria, mostrando a ambição e a energia que este time tem".