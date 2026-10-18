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Bernal rompe o silêncio após o episódio com Yamal

Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
L. Yamal
F. Bernal
Espanha
Uruguai

Bellerín manifesta apoio em mensagem

Facundo Bernal, jogador do Real Betis, pediu desculpas por sua expulsão na partida da equipe contra o Barcelona, depois de dar duas cabeçadas em Lamine Yamal aos 54 minutos.

O Betis perdeu por 5 a 2 em seu estádio, o La Cartuja, em uma partida marcada por grande polêmica de arbitragem relacionada ao lance da expulsão, além da anulação de um gol da equipe andaluz.

O jornal Marca informou que Bernal escreveu em um story em sua conta no Instagram: "Quero pedir desculpas aos meus companheiros e à torcida do Real Betis por ter deixado o time com dez jogadores hoje. Não costumo reagir dessa forma, e eu deveria ter me controlado naquele lance. Assumo a responsabilidade, e isso não vai se repetir".

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Segundo a súmula da partida, Bernal segurou Yamal pelo pescoço e lhe deu duas cabeçadas consecutivas no rosto durante um confronto entre os jogadores, em um momento em que a bola não estava em jogo, levando o árbitro Ricardo de Burgos a lhe mostrar o cartão vermelho, enquanto Yamal recebeu cartão amarelo.

A Marca afirmou: "O lance começou depois que Fermín López caiu no gramado, antes do gol de Abde Ezzalzouli, quando Lamine interveio para defender o companheiro, antes de se tornar vítima da agressão de Bernal".

O jornal também noticiou a confirmação de Héctor Bellerín, astro do Betis, de que Bernal pediu desculpas aos companheiros dentro do vestiário, dizendo: "Existe total confiança entre nós para falar sobre os erros e as conquistas. Todos nós erramos, e temos que corrigir isso na próxima partida com a cabeça fria, mostrando a ambição e a energia que este time tem".

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