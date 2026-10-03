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Real Madrid v Juventus - UEFA Champions League Quarter Final Second LegGetty Images Sport
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Bennacer entra na crise de Cristiano Ronaldo com declaração ousada

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O marroquino quebra o silêncio

A saída repentina de Cristiano Ronaldo do campo de treinamento da seleção portuguesa, após a vitória sobre a Noruega, acendeu uma grande polêmica sobre o futuro do capitão de Portugal com a seleção de seu país, em meio ao clima de tensão dentro da concentração.

Ronaldo permaneceu no banco de reservas durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, antes de deixar a concentração da seleção em Copenhague após a entrevista coletiva concedida pelo técnico Jorge Jesus, na qual este afirmou que é o responsável pela decisão final no que diz respeito à escalação.

Poucas horas depois, Ronaldo deixou a concentração e embarcou em seu avião particular, transformando o episódio em um caso de opinião pública em Portugal, em meio a questionamentos sobre o futuro do craque do Al-Nassr com a seleção nacional.

Em meio a essa crise, Mehdi Benatia, ex-companheiro de Ronaldo na Juventus e analista esportivo do canal "Canal+", manifestou sua esperança na permanência do craque português com a seleção de seu país.



O ex-capitão da seleção marroquina disse, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Espero que possamos ver Cristiano Ronaldo voltar à seleção portuguesa e que receba a homenagem que merece".

As declarações de Benatia refletem seu desejo de ver Ronaldo dar continuidade à sua trajetória internacional e receber uma homenagem à altura de tudo o que entregou à seleção portuguesa ao longo dos anos, num momento em que o público esportivo português aguarda o próximo passo de sua lenda.



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