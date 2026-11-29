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A imprensa madrilena seguiu questionando a arbitragem espanhola após a derrota para o Alavés, em uma partida que teve um pênalti marcado pelo árbitro a favor de Jude Bellingham anulado, a cinco minutos do fim, depois da intervenção do VAR. A decisão revoltou os jogadores do time, sobretudo porque o replay mostrou contato entre o meio-campista inglês e o zagueiro do Alavés, enquanto o lance terminou com sua expulsão, após receber o segundo cartão amarelo por simulação.

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O site "Defensa Central" destacou três lances de arbitragem que considera semelhantes, mas que receberam decisões diferentes, avaliando que o Real Madrid foi diretamente prejudicado no caso de Bellingham, enquanto o Barcelona se beneficiou de decisões parecidas tomadas a favor de seus astros Lamine Yamal e Raphinha. Segundo a reportagem, o VAR não aplicou os mesmos critérios nos três casos.

Lance de Bellingham gera polêmica

O primeiro caso aconteceu nos minutos finais do duelo entre Real Madrid e Alavés, quando o árbitro Soto Grado marcou pênalti a favor de Bellingham, antes que o árbitro de vídeo Figueroa Vázquez interviesse e pedisse a revisão do lance. A decisão acabou anulada, apesar do contato entre o jogador e o zagueiro adversário.

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O site considerou que a intervenção do VAR não se justificava, sobretudo porque a imagem que o árbitro de vídeo mostrou a Soto Grado não era, na sua avaliação, a mais clara para julgar o lance. A publicação apontou ainda que outro ângulo mostrou o joelho do zagueiro do Alavés atingindo Bellingham, o que provocou sua queda dentro da área.

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O veículo explicou que o lance permitia discussão sobre se o contato era suficiente para a marcação do pênalti, mas criticou a intervenção do VAR para anular a decisão do árbitro, especialmente porque houve contato entre os jogadores. Também lembrou que os pênaltis marcados anteriormente a favor de Kylian Mbappé contra o Sevilla e o Celta de Vigo já haviam gerado contestações.

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Lamine Yamal e Raphinha: decisões diferentes?

Em contrapartida, a reportagem citou dois casos do Barcelona na temporada atual. O primeiro envolve o pênalti desperdiçado por Lamine Yamal contra o Villarreal, há cerca de uma semana. No lance, houve contato com o jogador dentro da área, com dúvidas sobre se ele era suficiente para caracterizar falta, mas o VAR chamou o árbitro principal para revisar a jogada, e o pênalti acabou marcado.

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O segundo caso ocorreu no duelo entre Barcelona e Elche, quando Raphinha caiu dentro da área após um contato que a reportagem classificou como leve. Nessa ocasião, o árbitro de vídeo não interveio para anular a decisão do árbitro, sob o entendimento de que a existência de contato mantinha válida a decisão do árbitro de campo.

A reportagem terminou questionando a coerência na aplicação do protocolo de arbitragem, perguntando por que o árbitro de vídeo intervém em alguns casos e deixa de intervir em outros, e por que a forma de orientar o árbitro de campo foi diferente no lance de Bellingham e nos casos envolvendo jogadores do Barcelona. Para o site, essas decisões levantam suspeitas sem que haja respostas claras.

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