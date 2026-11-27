De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, Mourinho precisou colocar o inglês em campo para provocar a reação do Real Madrid depois que o PSV abriu vantagem sobre o time merengue no Santiago Bernabéu.
Bellingham marcou um golaço: deu três toques seguidos na bola no ar antes de finalizar com precisão, e o lance se tornou candidato ao prêmio de gol mais bonito da Champions League.
A influência de Bellingham não se limita aos gols. Suas arrancadas com a bola, a força física e a capacidade de chegar à área, sempre de cabeça erguida e com muita confiança diante dos adversários, fazem a diferença no desempenho do Real Madrid neste momento.
Enquanto Kylian Mbappé segue balançando as redes e Vinícius Júnior sai aos poucos da apatia que o acompanhava, o verdadeiro trio formado por Bellingham, Arda Güler e Federico Valverde se tornou uma força avassaladora, que recolocou o Real Madrid entre os candidatos a todos os títulos.
O Real Madrid tem 100% de aproveitamento na Champions League, com 15 pontos conquistados em 15 possíveis, e segue pressionando o Barcelona no Campeonato Espanhol, embora o time catalão faça uma temporada excepcional e mantenha um ritmo recorde de pontuação.
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As duas temporadas em que Florentino Pérez terminou sem nenhum título coincidiram não apenas com as duas primeiras de Mbappé no clube, mas também com a forte queda de rendimento de Bellingham.
Agora, porém, o astro inglês recuperou a personalidade de líder que mostrou em sua primeira temporada com a camisa do Real Madrid, quando decidia as partidas a favor do time merengue.
Naquela temporada, Bellingham marcou 23 gols, deu 13 assistências e foi uma das peças fundamentais na conquista da dobradinha do Real Madrid, com os títulos do Campeonato Espanhol e da Champions League.
Na atual temporada, o jogador voltou a balançar as redes com facilidade, ao mesmo tempo em que se dedica mais e cumpre funções defensivas de forma mais organizada. A temporada ainda nem chegou a dezembro, mas ele já marcou 7 gols, número que o deixa perto de igualar o total de toda a temporada passada, quando fez 8.
A volta de Bellingham ao seu melhor nível é uma má notícia para a torcida do Barcelona, sobretudo porque o time catalão já sofreu com o perigo que ele representa na partida no Camp Nou, que caminhava para o empate.
Bellingham aproveitou um passe errado de Gabriel Jesus, fez um belo domínio de costas para o gol e, girando sobre o próprio eixo, se livrou de quatro jogadores do Barcelona antes de tocar para Camavinga, que vinha em velocidade, contribuindo para o gol da vitória por 2 a 1.
Segundo o jornal espanhol, um mês depois daquele lance, Hansi Flick ainda tem pesadelos com o que o astro inglês fez naquela jogada.