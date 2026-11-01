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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Bellingham se diz impressionado com as qualidades de craque do Real Madrid: o que ele fez é inacreditável!

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
Y. Diomande
Espanha
England
Costa do Marfim

O astro inglês marcou seu gol de número 50

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O inglês Jude Bellingham demonstrou grande admiração pelo gol marcado por seu companheiro Yan Diomande durante a vitória do Real Madrid sobre o Racing Santander (3 a 0), afirmando que não sabia que o jogador possuía um chute tão potente, apesar de ter marcado um gol semelhante contra o Leipzig.

Bellingham falou à Real Madrid TV após a partida, que o viu marcar seu 50º gol com a camisa do clube merengue, igualando assim o número da lenda francesa Zinedine Zidane.

O jogador inglês disse sobre o gol de Diomande: "É algo inacreditável, eu não sabia que ele tinha um chute tão espetacular como esse. Ele marcou um gol parecido contra o Leipzig, e agora fez o mesmo contra o Racing. É um jogador especial, e temos sorte de tê-lo no time".

Sobre a importância da vitória, Bellingham explicou: "A vitória foi extremamente importante depois do nosso triunfo no Camp Nou, e estamos muito felizes", ressaltando que alcançar o quinquagésimo gol representa uma conquista especial para ele, mas destacou a importância da contribuição de todos os jogadores na marcação de gols e na ajuda ao time.

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Ele também elogiou a manutenção do gol invicto pela terceira partida, considerando que isso reflete o trabalho coletivo, dirigindo os elogios à linha de defesa e aos goleiros Thibaut Courtois e Andriy Lunin, e afirmando que o treinador sempre dá foco a esse ponto.

Bellingham encerrou sua fala reafirmando que a sexta vitória consecutiva representa algo positivo, mas que o mais importante é a preparação para os compromissos que vêm pela frente, à frente deles o confronto contra o AEK Atenas e, em seguida, o Valencia.

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