Jude Bellingham revelou o segredo do seu grande momento nesta temporada com o Real Madrid, e da sua forte contribuição na vitória por 4 a 0 sobre o Málaga nesta noite, pelo Campeonato Espanhol.

O jogador inglês voltou ao seu estilo ofensivo intenso nesta temporada, e na partida contra o Málaga voltou a comprová-lo ao marcar um belo gol que deu a vantagem ao Real Madrid, além de ter tido papel decisivo no segundo gol, quando desviou de cabeça um cruzamento que o goleiro Alfonso Herrero acabou colocando contra as próprias redes.

Em declarações reproduzidas pelo jornal "Marca", Bellingham agradeceu à torcida do Bernabéu pelos calorosos aplausos que recebeu ao deixar o campo, dizendo: "Agora me sinto com mais liberdade, pois tenho a liberdade de recuar e jogar numa posição mais avançada ou mais recuada conforme a necessidade. Eu realmente gosto de jogar, e esse é o segredo do meu bom desempenho".

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E prosseguiu: "É uma grande honra jogar por este clube, neste estádio e com estes torcedores. Os aplausos foram maravilhosos".

Apesar de tudo, Jude não ficou totalmente satisfeito com a partida, ao explicar: "Foi um jogo excelente, mas os últimos 20 minutos foram muito ruins. Não sei o motivo, mas não foi bom. Há mudanças na escalação? Temos um elenco muito forte, um time excelente com qualidade em todas as posições, e quando o treinador quer fazer mudanças, os jogadores que não participaram da partida anterior estão totalmente prontos".

De modo geral, não é de surpreender que Mourinho esteja impressionado com o excelente nível de Bellingham, pois ele dá o toque final ao ataque da equipe ao lado de Vinícius e Mbappé, impulsionando o time no início desta temporada.

"É um jogador único e muito importante para o time. Possui talentos variados, do físico ao mental e ao tático. Também é capaz de recuperar a bola, pressionar com eficácia e marcar gols, especialmente nas bolas aéreas. É um jogador impressionante em todos os sentidos", comentou o treinador antes da partida contra o Málaga.

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