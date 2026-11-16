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Santi Cañizares, ex-goleiro de Real Madrid e Valencia, entrou na polêmica provocada pelas declarações de Thomas Tuchel sobre racismo na Espanha.

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Cañizares rejeitou generalizações sobre a sociedade espanhola e pediu que o técnico da seleção da Inglaterra perguntasse a Jude Bellingham, astro do Real Madrid, sobre sua experiência pessoal desde que passou a morar na capital espanhola.

Tuchel havia alertado seus jogadores, na entrevista coletiva antes do duelo entre Inglaterra e Espanha, sobre a possibilidade de serem alvo desse tipo de comportamento durante a partida disputada no estádio Metropolitano. A fala irritou a torcida espanhola, que vaiou a execução do hino nacional inglês.

O programa "El Tertulión", da rádio COPE, repercutiu as declarações. Cañizares saiu em defesa da Espanha e citou a experiência de Bellingham, jogador do Real Madrid que vive na capital espanhola há vários anos, ao afirmar que Tuchel poderia perguntar diretamente a ele como é seu dia a dia e o quanto se sente à vontade por lá.

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O ex-goleiro declarou, segundo o site Defensa Central: "Thomas Tuchel pode perguntar a Jude Bellingham como ele está em Madri, se os restaurantes abrem as portas para ele e se ele consegue levar a vida normalmente. E se a nossa imagem não é boa na Inglaterra, eles precisam usar óculos".

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E acrescentou: "Ele pode perguntar a Bellingham ou aos jogadores do Real Madrid se eles enfrentam algum problema. As atitudes estúpidas de algumas pessoas não ajudam, mas não podemos nos concentrar em uma minoria e tratá-la como se representasse todos". Cañizares reforçou que rejeita a ideia de que a Espanha seja um país racista, com base no princípio da igualdade perante a lei, mas não negou a existência de indivíduos com ideias racistas na sociedade espanhola, ressaltando que casos assim existem em vários países.

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E continuou: "Se a Constituição trata todos nós de forma igual e as leis são as mesmas para todos, a Espanha não é um país racista. Se existem pessoas racistas, elas estão aqui e em qualquer lugar. Somos muita gente, e não faz sentido achar que não existe nenhum racista entre nós".

Apesar disso, Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, mostrou insatisfação com a distorção de suas declarações sobre a possibilidade de ofensas racistas no duelo contra a Espanha, em Madri. Ele garantiu que não esperava nenhum excesso e que estava respondendo a uma pergunta sobre os procedimentos a serem adotados caso isso acontecesse.

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O treinador explicou que informou seus jogadores sobre o protocolo para lidar com incidentes desse tipo e ressaltou que esperava um ambiente amistoso e uma torcida espanhola empolgada em apoiar sua seleção. "Não esperava racismo em lugar nenhum, ficaria chocado se isso acontecesse e seria o primeiro a defender esses valores", afirmou, acrescentando que a polêmica partiu dos jornalistas, que criaram uma confusão desnecessária.

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