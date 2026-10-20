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Hussein Hamdy
Traduzido por

Bellingham é a senha: Güler muda os planos de Mourinho antes do clássico

J. Bellingham
A. Guler
J. Mourinho
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Reviravolta surpreendente antes do Clássico

O Arda Güler, estrela do Real Madrid, convenceu seu técnico, José Mourinho, da necessidade de lhe conceder um papel maior na função de meio-campista, depois que sua presença no coração do campo contribuiu para mudar a cara da equipe durante o confronto diante do Sevilla, no qual apresentou sua melhor atuação nesta temporada e estabeleceu um recorde em posse de bola e passes.

De acordo com o jornal espanhol "AS", Mourinho se preparava para fazer uma mudança tática antes do confronto diante do Sevilla, depois de ter dito: "Estou aqui para fazer o que acredito ser o melhor para a equipe. Acho que chegará o dia em que as tecnologias de inteligência artificial determinarão a melhor escalação possível, e o papel dos técnicos se limitará apenas ao trabalho em campo, mas até hoje, ainda são os técnicos que tomam as decisões".

E apesar de o técnico português não ter anunciado isso explicitamente antes da partida, ele fez uma mudança pontual que gerou uma forte reação dentro da equipe e a levou a apresentar sua melhor partida nesta temporada.

O deslocamento de Güler para a base de construção do jogo desde o início foi a mais destacada dessas mudanças, já que contribuiu para mudar a cara da equipe.

E depois de Mourinho ter hesitado em confiar no jogador turco nessa posição específica durante a primeira metade da temporada, o confronto diante do Sevilla o convenceu em definitivo da eficácia dessa opção.

Espera-se que Güler dispute mais partidas nessa posição e que participe de forma mais regular no meio-campo, especialmente durante os confrontos em que o Real Madrid precisa aumentar sua eficácia ofensiva por meio da posse de bola.

Isso não significa que o jogador turco não voltará à ponta direita ou à função de armador em alguns períodos da temporada, mas Güler se tornou, dentro do processo gradual que Mourinho executa desde sua chegada com o objetivo de alcançar a melhor escalação possível, uma opção bastante realista para jogar ao lado de Aurélien Tchouaméni no meio-campo.

A palavra-chave é o controle

A presença de Güler no meio-campo dá a Mourinho a capacidade de controlar o ritmo da partida, algo que a equipe não conseguiu alcançar até agora.

O técnico entende que o jogador turco é capaz, ao jogar nessa posição, de ler o desenrolar do jogo estando de frente para o campo, controlar o ritmo, organizar a circulação de bola e encontrar os passes nas entrelinhas que aproveitam a velocidade dos jogadores da frente de ataque.

A troca de posições entre Güler e Jude Bellingham durante alguns períodos do confronto diante do Sevilla também agradou Mourinho, tendo em vista as dificuldades que esse movimento impõe à organização defensiva do adversário.

O equilíbrio desejado que todo técnico de elite busca veio graças à presença do jogador turco no meio-campo, ao lado da capacidade de Diomande de fazer grandes esforços ao retornar para cumprir as obrigações defensivas.

Isso levou o próprio Cucurella a elogiar com clareza, em mais de uma ocasião durante o confronto diante do Sevilla, os esforços feitos pelo jogador.

A presença de Fede Valverde na ponta também contribuiu para alcançar esse equilíbrio, com a possibilidade de utilizá-lo em uma posição mais avançada no futuro, já que os experimentos táticos ainda continuam, apesar de sua dificuldade diante da necessidade de conquistar vitórias.

Ainda assim, a comissão técnica entende que o que torna Güler especial na função de meio-campista é sua capacidade de ligar as diferentes linhas do jogo, graças à sua habilidade no passe curto e ao entrosamento com os companheiros, além de sua capacidade de enviar os passes nas entrelinhas para Diomande e Kylian Mbappé, lançando-os em direção ao gol aproveitando sua velocidade.

Ainda tem muito a evoluir

Mourinho disse, antes do confronto diante do Sevilla, sem revelar sua intenção de escalar Güler na função de meio-campista: "Arda é um jogador de enorme talento e, felizmente, ainda não chegou à fase do jogador completo. Mas possui o potencial que lhe permite jogar em diferentes posições. Estou muito feliz".

A partida teve a equipe atingindo seu maior índice de posse de bola nesta temporada, chegando a 65%, além de registrar um recorde no número de passes, com 666 passes, superando a marca anterior de 599 passes diante do Málaga.

O técnico acrescentou: "A função de meio-campista é a mais difícil. Se o jogador se contenta apenas em atacar, é melhor que jogue na ponta ou na função de armador. E para se tornar um jogador de alto nível, ele precisa ter uma qualidade diferente e entender o desenrolar do jogo".

E apesar de Güler ainda precisar aprimorar alguns aspectos de sua atuação até dominar o jogo nessa posição, ele mereceu receber a oportunidade de participar nela de forma mais regular e de se habituar às suas exigências.

E apesar de a primeira ideia de Mourinho sempre ter sido a de assegurar o meio-campo apoiando-se em Tchouaméni e Valverde, a análise do técnico sobre o que aconteceu nas duas últimas partidas diante do Villarreal e do Elche, após o período de paralisação, o levou a experimentar uma opção diferente, com o objetivo de dar à equipe mais controle e equilíbrio, e essa opção consiste em confiar em Güler.

A decisão de utilizar o jogador turco na função de meio-campista diante do Sevilla foi uma aventura tática e, no quadro cujos contornos Mourinho vai desenhando gradualmente, ainda há um papel a ser definido para Valverde após a mudança que fez na posição de Güler.

O técnico disse sobre o jogador uruguaio: "Ele é um dos jogadores mais versáteis em termos de posições no futebol, e pode jogar em praticamente qualquer posição em um nível altíssimo. E se precisasse jogar de goleiro, vestiria as luvas e se postaria entre as traves".

Mourinho tem agora três opções para manter Güler na função de meio-campista: manter Valverde na posição de lateral, recolocá-lo na ponta direita que Güler ocupava até agora, ou manter Valverde no meio-campo e deixar Tchouaméni no banco de reservas, para que o jogador uruguaio jogue ao lado da estrela turca.

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