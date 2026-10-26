Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, enviou uma mensagem repleta de desafio após a vitória sobre o Barcelona no Clássico, afirmando que vencer o confronto direto não significa que a disputa acabou, diante da continuidade da briga pelo título do Campeonato Espanhol.

Bellingham publicou em sua conta no Instagram uma mensagem breve na qual disse: "Vencemos a batalha, mas a guerra ainda continua. Hala Madrid!".

A mensagem da estrela inglesa veio após a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona por 2 a 1, no domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, em um confronto que reacendeu a briga pela liderança da tabela.

O Real Madrid conquistou a vitória no estádio do Barcelona depois que Kylian Mbappé marcou o gol que abriu o placar para o time merengue, antes de Raphinha empatar para a equipe catalã, e então o atacante francês voltou a decidir o confronto com um segundo gol, dando ao seu time três pontos preciosos.

A partida teve uma disputa acirrada entre as duas equipes, diante do desejo do Barcelona de aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para reforçar sua posição na liderança, em contraste com a busca do Real Madrid por reduzir a diferença para seu rival tradicional.

A vitória representou um importante impulso moral para o time merengue, que conseguiu interromper o forte início de temporada do Barcelona, enquanto a equipe catalã saiu com uma derrota impactante na briga pelo título.

As posições dos três primeiros times não mudaram após a décima rodada, mas a diferença entre eles diminuiu, acirrando a disputa pela liderança do Campeonato Espanhol.

O Barcelona manteve o primeiro lugar com 27 pontos, seguido pelo Atlético de Madrid na segunda posição com 25 pontos, enquanto o Real Madrid subiu para 24 pontos no terceiro lugar, ficando a apenas três pontos de seu rival catalão.











