A reação de Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, após o polêmico cartão vermelho mostrado a Vinícius Júnior, durante a vitória merengue sobre o Villarreal por 1 a 0, se espalhou amplamente pelas redes sociais.

O Real Madrid conquistou os três pontos no estádio Santiago Bernabéu graças ao gol marcado por Yan Diomande aos 62 minutos.

Vinícius havia começado a partida no banco de reservas por decisão do técnico José Mourinho, mas entrou no início do segundo tempo no lugar de Trent Alexander-Arnold. O jogador brasileiro acreditou ter ampliado a vantagem do Real Madrid aos 71 minutos.

Mas o gol foi anulado após a revisão do árbitro de vídeo, e a repetição mostrou que Vinícius puxou o cabelo de Nathan Salibá durante a jogada que antecedeu o gol.

Em seguida, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto ao jogador brasileiro, diante do espanto de todos os integrantes do Real Madrid.

A rede GiveMeSport informou que as câmeras captaram, após a expulsão de Vinícius, a chamativa reação de Jude Bellingham, que disputou a partida inteira, os 90 minutos.

Os torcedores, ao lado de uma série de contas ligadas ao Real Madrid na plataforma X, acreditam que o jogador inglês disse: "Meu Deus, que droga! Esse jogo todo ficou ridículo! Meu Deus".