Bellingham amplia a vantagem do Real Madrid

Jude Bellingham ampliou a vantagem do Real Madrid sobre o Racing Santander ao marcar o segundo gol do time merengue, depois de Kylian Mbappé abrir o placar, dando ao inglês a liderança de dois gols para a sua equipe.
O gol de Bellingham veio de um rápido contra-ataque, que começou com um passe de Mbappé no meio-campo para Arda Güler, que lançou uma bola em profundidade aproveitando o avanço da defesa do Racing e a arrancada do inglês por trás.
Bellingham disparou em direção ao último terço ofensivo, antes de encobrir com maestria o goleiro Aguirrezabala com um toque de fora da área, marcando um gol espetacular, que Mantilla não conseguiu alcançar para afastar da meta.