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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Bellingham amplia a vantagem do Real Madrid

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
Espanha
England

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Jude Bellingham ampliou a vantagem do Real Madrid sobre o Racing Santander ao marcar o segundo gol do time merengue, depois de Kylian Mbappé abrir o placar, dando ao inglês a liderança de dois gols para a sua equipe.

O gol de Bellingham veio de um rápido contra-ataque, que começou com um passe de Mbappé no meio-campo para Arda Güler, que lançou uma bola em profundidade aproveitando o avanço da defesa do Racing e a arrancada do inglês por trás.

Bellingham disparou em direção ao último terço ofensivo, antes de encobrir com maestria o goleiro Aguirrezabala com um toque de fora da área, marcando um gol espetacular, que Mantilla não conseguiu alcançar para afastar da meta.

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