Bélgica impressiona contra a Itália e avança às quartas de final da Liga das Nações

A Bélgica venceu a Itália por 4 a 1 neste domingo, na última partida da fase de grupos da Liga das Nações. Com a vitória convincente, a equipe do técnico Mark van Bommel avançou às quartas de final como segunda colocada do grupo B.
O início da partida em Bruxelas foi movimentado, com Senne Lammens fazendo duas belas defesas. Ainda assim, os italianos marcaram em um contra-ataque rápido: Francesco Pio Esposito finalizou de perto.
A equipe de Van Bommel eliminou a desvantagem rapidamente. Maxim De Cuyper empatou de perto após um passe inteligente de Charles De Ketelaere dentro da área. Embalada, a Bélgica virou para 2 a 1 com Nathan Ngoy, que mandou a bola no alto do gol.
A missão dos visitantes ficou ainda mais difícil quando Jérémy Doku marcou o terceiro após uma bela jogada individual. Com isso, a liderança do grupo A da Liga das Nações passou às mãos dos Diabos Vermelhos.
Kevin De Bruyne, associado ao PSV, teve azar pouco antes do intervalo ao acertar a trave com um chute forte. Do outro lado, Niccolo Pisilli cabeceou para fora pela Itália, que, após um bom começo, pouco conseguiu fazer diante da Bélgica.
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Os belgas mantiveram a postura ofensiva depois do intervalo. Youri Tielemans encontrou De Bruyne, que chutou para fora por pouco. De Ketelaere teve azar ao acertar o travessão com uma cabeçada forte. O quarto gol da Bélgica parecia questão de tempo, mas Gianluigi Donnarumma o evitou com uma bela defesa em um chute do incansável De Bruyne.
A Bélgica pediu pênalti com veemência quando De Cuyper caiu na área, mas a penalidade não foi marcada. Pouco depois, Diego Moreira chutou para fora. A equipe italiana pouco conseguiu fazer diante do jogo ofensivo dos belgas.
A equipe de Van Bommel ainda ampliou para 4 a 1 na reta final. Destaque da partida, De Bruyne encontrou Moreira, que mandou a bola no canto inferior esquerdo. Esposito teve a chance de salvar a honra, mas perdeu um pênalti nos acréscimos. Pouco depois, o gol de Alphadjo Cisse, que faria o placar ficar em 4 a 2, foi anulado por impedimento.
Foi, portanto, uma noite muito bem-sucedida para os Diabos Vermelhos, que tiveram a entrada de Mika Godts no último minuto e foram recompensados com uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações.