O meio-campista de 19 anos falou, em entrevista concedida durante a concentração da seleção espanhola sub-21, divulgada pelo jornal Marca, sobre sua experiência com a equipe principal, depois de ter tido a oportunidade de atuar pelo Real Madrid na temporada passada, e atualmente segue adquirindo experiência com o Castilla na Primera Federación (terceira divisão espanhola).
Passe de Mbappé criou uma lembrança inesquecível
Pitarch falou sobre sua primeira experiência com a equipe principal: "Eu estava apavorado no meu primeiro treino com o Real Madrid".
E acrescentou: "Marquei um gol no primeiro treino depois de um passe de Mbappé, e preciso pedir a eles aquele vídeo".
O jovem jogador relembrou os bastidores de sua promoção inesperada, explicando: "Assim que voltei de Marbella com a equipe reserva, me disseram que eu subiria para treinar com a equipe principal, e Xabi Alonso estava presente, e eu não acreditava no que estava acontecendo, porque eu nunca havia subido para os treinos com ele".
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Sobre sua estreia na Liga dos Campeões diante do Benfica, disse: "Eu não esperava por isso, estava nervoso, mas a bola me faz sentir calma".
O que ele disse sobre Mourinho?
Pitarch abordou sua relação com o treinador José Mourinho, elogiando a forma como ele lida com os jogadores, afirmando: "Mourinho é muito próximo de todos, e brinca bastante, mas também é sério quando a situação exige".
E acrescentou: "É uma grande honra que um treinador como ele diga coisas positivas a meu respeito".
O jovem meio-campista teve apenas um minuto com a equipe principal ao longo da atual temporada, mas Mourinho já havia defendido sua posição, afirmando que Pitarch é um jogador da equipe principal.
O sonho do Real Madrid começou aos 16 anos
Pitarch revelou que seu sonho sempre foi jogar pelo Real Madrid, afirmando: "Sempre quis me tornar jogador de futebol no Real Madrid, o melhor clube do mundo. Essa é a vida que quero viver, e encaro tudo com muita tranquilidade".
O jogador se juntou ao clube merengue em 2023, depois de ter começado sua trajetória na base do Atlético de Madrid, sob o comando do sérvio Milenko Pantic, antes de passar pelas academias do Getafe e do Leganés.
E explicou sobre sua transferência para o Real Madrid: "Quando surgiu a oportunidade de me juntar ao clube aos 16 anos, não hesitei um único instante".
Também admitiu a dificuldade de adaptação no início, mas ressaltou que aprendeu muito com a experiência, elogiando o grande apoio que seus pais lhe deram ao longo de toda a sua trajetória, já que raramente faltaram a seus treinos ou jogos.