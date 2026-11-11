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Thiago Pitarch, jovem jogador do Real Madrid, revelou os bastidores de sua primeira experiência com a equipe principal do clube merengue, admitindo que sentiu grande receio durante seu primeiro treino, antes de guardar uma lembrança excepcional ao marcar um gol em passe do craque francês Kylian Mbappé.

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O meio-campista de 19 anos falou, em entrevista concedida durante a concentração da seleção espanhola sub-21, divulgada pelo jornal Marca, sobre sua experiência com a equipe principal, depois de ter tido a oportunidade de atuar pelo Real Madrid na temporada passada, e atualmente segue adquirindo experiência com o Castilla na Primera Federación (terceira divisão espanhola).

Passe de Mbappé criou uma lembrança inesquecível

Pitarch falou sobre sua primeira experiência com a equipe principal: "Eu estava apavorado no meu primeiro treino com o Real Madrid".

E acrescentou: "Marquei um gol no primeiro treino depois de um passe de Mbappé, e preciso pedir a eles aquele vídeo".

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O jovem jogador relembrou os bastidores de sua promoção inesperada, explicando: "Assim que voltei de Marbella com a equipe reserva, me disseram que eu subiria para treinar com a equipe principal, e Xabi Alonso estava presente, e eu não acreditava no que estava acontecendo, porque eu nunca havia subido para os treinos com ele".

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Sobre sua estreia na Liga dos Campeões diante do Benfica, disse: "Eu não esperava por isso, estava nervoso, mas a bola me faz sentir calma".

O que ele disse sobre Mourinho?

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Pitarch abordou sua relação com o treinador José Mourinho, elogiando a forma como ele lida com os jogadores, afirmando: "Mourinho é muito próximo de todos, e brinca bastante, mas também é sério quando a situação exige".

E acrescentou: "É uma grande honra que um treinador como ele diga coisas positivas a meu respeito".

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O jovem meio-campista teve apenas um minuto com a equipe principal ao longo da atual temporada, mas Mourinho já havia defendido sua posição, afirmando que Pitarch é um jogador da equipe principal.

O sonho do Real Madrid começou aos 16 anos

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Pitarch revelou que seu sonho sempre foi jogar pelo Real Madrid, afirmando: "Sempre quis me tornar jogador de futebol no Real Madrid, o melhor clube do mundo. Essa é a vida que quero viver, e encaro tudo com muita tranquilidade".

O jogador se juntou ao clube merengue em 2023, depois de ter começado sua trajetória na base do Atlético de Madrid, sob o comando do sérvio Milenko Pantic, antes de passar pelas academias do Getafe e do Leganés.

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E explicou sobre sua transferência para o Real Madrid: "Quando surgiu a oportunidade de me juntar ao clube aos 16 anos, não hesitei um único instante".

Também admitiu a dificuldade de adaptação no início, mas ressaltou que aprendeu muito com a experiência, elogiando o grande apoio que seus pais lhe deram ao longo de toda a sua trajetória, já que raramente faltaram a seus treinos ou jogos.