Baz: Estou repetindo a trajetória do meu pai com a Argentina... e agradeço ao Messi por isso

O jovem astro Nico Baz confirmou que continua crescendo e se desenvolvendo nas fileiras da seleção argentina, que avança com passos firmes na Copa do Mundo de 2026.

Isso aconteceu depois que a Albiceleste encerrou a fase de grupos com uma vitória sobre a Jordânia por 3 a 1 no estádio de Dallas, em uma noite marcada pela rotação de jogadores e pelo teste da escalação reserva, além de mais uma jogada genial de Lionel Messi, que entrou aos 60 minutos e marcou aos 80 em uma cobrança direta de falta.

Nico Baz disse, em declarações divulgadas pelo jornal espanhol “Marca”: “Sempre me recebem na seleção da melhor maneira possível, e isso é maravilhoso para mim. Esse apoio me ajuda a entrar em campo e jogar do meu jeito habitual”.

Ele acrescentou: “Tenho muito orgulho de vestir esta camisa, assim como meu pai fez em 98”, em referência a seu pai, Pablo Baz, que integrou a seleção argentina na Copa do Mundo da França.

Nico Baz preferiu enfatizar o trabalho em equipe quando questionado sobre seus sentimentos e expectativas para a próxima fase, com as partidas eliminatórias se aproximando, e afirmou: “Deixo tudo nas mãos da força do grupo, com total vontade de conquistar a vitória e garantir um descanso”.

Em sua análise da partida, Baz destacou o grande esforço físico despendido, explicando: “Foi uma partida extremamente difícil e, a partir de amanhã, vou começar a pensar na próxima partida”.

Nico Baz esclareceu claramente o papel que desempenha nesta fase de transição entre a geração dos campeões e os jovens em ascensão, demonstrando empenho em aprender, ouvir e aceitar os conselhos dos grandes astros, reconhecendo: “Estou aprendendo muitas coisas; sempre antes das partidas, quando conversam comigo, eles me dão muitos conselhos”.

A mensagem que Baz recebe de Lionel Messi e dos jogadores mais experientes resume-se à necessidade de demonstrar personalidade e coragem. O jovem jogador argentino explicou a natureza dessas orientações, dizendo: “Eles me dizem para ser eu mesmo e não ter medo de mostrar meu estilo de jogo... Agradeço muito a eles por isso”.