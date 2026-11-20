O Bayern de Munique teve uma noite desastrosa contra o FC Köln, candidato ao rebaixamento. Em casa, a equipe comandada por Vincent Kompany ficou no empate por 1 a 1. Além disso, Harry Kane e Michael Olise saíram lesionados ainda no primeiro tempo. O Borussia Dortmund pode assumir a liderança da Bundesliga neste fim de semana.
O Bayern começou bem na Allianz Arena, onde Kane quase marcou logo no início. Sua cabeçada acertou a trave mais distante, mas o inglês também estava ligeiramente impedido.
Não foi o Bayern, mas o Köln que abriu o placar após um contra-ataque rápido e bem executado. Mikey Moore recebeu a bola em velocidade depois de um passe de calcanhar de Saïd El Mala, driblou o goleiro Jonas Urbig e marcou: 0 a 1.
O revés seguinte para o Bayern veio pouco depois. Kane sofreu uma aparente lesão no tornozelo após uma disputa de bola em que levou a pior dentro da área e precisou sair para a entrada de Tom Bischof.
Depois de algumas tentativas frustradas, o empate enfim veio. Bischof encontrou espaço para Nathaniel Brown, cujo chute no canto mais distante foi forte demais para o goleiro Marvin Schwäbe: 1 a 1.
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Mas as más notícias para o Bayern não pararam por aí. Olise caiu após um carrinho e, no intervalo, Kompany decidiu não colocá-lo de volta em campo. Segundo a Sky , o francês deixou o estádio de muletas.
Além de uma chance de Lennart Karl, que chutou para fora em boa posição, o Bayern criou pouco ou nada durante muito tempo. Na reta final, levou perigo com Aleksandar Pavlovic, que chutou rente à trave, e com o reserva Jamal Musiala, que parou em Schwäbe.
Na reta final, porém, a melhor oportunidade foi do Köln. Após uma falha de Pavlovic no meio-campo, El Mala, principal jogador da equipe e completamente livre, chutou inexplicavelmente para fora.
Ao ser substituído pouco depois, ele demonstrou frustração consigo mesmo, mas o Köln conseguiu arrancar um ponto valioso: 1 a 1. O clube agora ocupa a 14ª posição na Bundesliga.