Bayern de Munique quebra regra rígida por Kane após conquista da Bola de Ouro

O Bayern de Munique está prestes a abrir uma exceção em sua rígida política de contratos por Harry Kane. O atacante de 33 anos, que ganhou a Bola de Ouro na segunda-feira, vai renovar até meados de 2029.

Segundo Fabrizio Romano, a renovação está praticamente acertada. O contrato atual de Kane com o Bayern vai até meados de 2027, mas o clube quer muito manter o melhor jogador do mundo.

Segundo o jornalista alemão Raphael Honigstein, Kane preferia renovar por três anos, o que o manteria sob contrato até pouco antes de completar 36 anos. O Bayern considera esse prazo longo demais e optou por dois anos, possivelmente com uma cláusula que dê mais flexibilidade às duas partes.

No programa matinal da talkSPORT, Honigstein ressalta que as assinaturas ainda não foram feitas. "Está praticamente acertado. Só falta acertar os últimos detalhes", afirma o jornalista.

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Karl-Heinz Rummenigge também dá a entender que o Bayern abre uma exceção para Kane. "Antigamente, eu teria dito: jogadores com mais de 30 anos só devem receber contratos de um ano. Mas há exceções quando você está convencido de um jogador. E estamos convencidos de Harry", diz o membro do conselho de supervisão ao Abendzeitung.

Rummenigge destaca a condição física de Kane, que se lesionou apenas uma vez em três anos. O Bayern costuma ser mais cauteloso: Manuel Neuer, de 40 anos, recebeu recentemente um contrato de um ano, enquanto Thomas Müller teve de sair em 2025 e se transferiu para o Vancouver Whitecaps.

Kane deve sua posição especial no Bayern, em parte, à quantidade de gols que marca: fez 146 em suas três primeiras temporadas e, nesta temporada, já soma dez gols em 12 jogos.

Na segunda-feira, Kane coroou suas atuações com a Bola de Ouro, após marcar 73 gols por clube e seleção. Ele superou Kylian Mbappé e Lamine Yamal e se tornou o sexto inglês a vencer o prêmio. Além disso, deu ao Bayern seu primeiro vencedor da prestigiada premiação em 45 anos, seguindo os passos de Gerd Müller, Franz Beckenbauer e Rummenigge.