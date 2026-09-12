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Bayern de Munique, notícias: Sacha Boey fica até o inverno
Sacha Boey deixará o Bayern de Munique no mais cedo na próxima janela de transferências de inverno. Isso foi confirmado por Max Eberl após a vitória do recordista alemão na Champions League contra o Bodö/Glimt.
"Ele vai ficar aqui agora! Então é isso. E depois vamos ver o que acontece no inverno", declarou o diretor esportivo do FCB após a contundente vitória por 5 a 0 sobre o clube norueguês.
Na verdade, os muniquenses já queriam se desfazer de Boey neste verão, já que ele praticamente não tem mais qualquer papel nos planos do técnico Vincent Kompany. Apenas na partida da Champions contra o Bodö/Glimt o lateral-direito francês esteve na súmula; em todos os outros jogos, ele não conseguiu nem sequer entrar no elenco.
Até o fim, o Bayern teria esperado que um clube da Arábia Saudita, onde a janela de transferências fica aberta por um pouco mais de tempo do que na Europa, ainda pudesse avançar, mas, ao que tudo indica, não houve acordo. O próprio jogador, por sua vez, estaria disposto a dar o passo rumo ao deserto.
O contrato de Boey com o recordista vai até 2028. Eberl já havia apontado publicamente o jogador de 25 anos como candidato à venda em julho, assim como Joao Palhinha e Bryan Zaragoza, que desde então deixaram o clube.Getty Images
Bayern de Munique, rumor: ex-talento Sanches vai encontrar um novo clube?
Renato Sanches poderia assinar com o clube espanhol Getafe após o fim de seu contrato com o Paris Saint-Germain. É o que informa fussballtransfers. Segundo a publicação, neste momento há conversas entre o português e o Getafe.
O contrato do meio-campista com o PSG havia sido rescindido oficialmente há apenas alguns dias, e, com apenas 29 anos, Sanches chegou assim a um ponto baixo provisório. No passado, ele era considerado um talento promissor, razão pela qual o Bayern de Munique garantiu seus serviços em 2016. No geral, porém, Sanches nunca conseguiu corresponder às altas expectativas depositadas nele.
Por último, Sanches foi emprestado três vezes seguidas pelo PSG, para Roma, Benfica e Panathinaikos, mas em nenhuma de suas passagens por empréstimo conseguiu convencer de forma duradoura e se credenciar para uma contratação em definitivo.
Bayern de Munique, agenda: os próximos jogos do FCB
Data
Competição
Jogo
Domingo, 13 de setembro (17h30)
Bundesliga
Elversberg x Bayern
Sexta-feira, 18 de setembro (20h30)
Bundesliga
Bayern x Union Berlin
Sábado, 10 de outubro (15h30)
Bundesliga
Augsburg x Bayern