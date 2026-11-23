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O Bayern de Munique volta a criticar a federação canadense pela forma como lidou com Alphonso Davies. Michael Olise também deve desfalcar a equipe no próximo jogo. Notícias e rumores do clube.

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Bayern de Munique, notícias: Jan-Christian Dreesen volta a criticar o Canadá por causa de Alphonso Davies

O Bayern de Munique, por meio de Jan-Christian Dreesen, voltou a se manifestar na disputa com a federação canadense e o técnico da seleção do país, Jesse Marsch.

"Não respondemos mais a Marsch depois da bobagem que ele disse", declarou o presidente do conselho executivo do clube mais vitorioso da Alemanha durante uma visita a um fã-clube no domingo. "Quando um jogador vai para a seleção e nossos médicos acham que é preciso ter cautela, eles conversam com o médico da seleção. Quando há respeito mútuo, a seleção também leva isso em conta e poupa o jogador. Infelizmente, não é assim com todas as federações."

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Dreesen se referia às declarações recentes de Marsch, que, em entrevista ao portal OneSoccer, acusou o Bayern de tratar a seleção canadense com desdém : "Não tenho a impressão de que o Bayern se importe nem um pouco com a seleção canadense", disse o ex-técnico do RB Salzburg.

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O centro da discussão é a forma como o lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern, foi tratado. Em março do ano passado, ele rompeu o ligamento cruzado durante uma partida sem importância da Liga das Nações pelo Canadá e, depois disso, ficou afastado por vários meses.

Na época, os canadenses inicialmente disseram que não havia motivo para preocupação. A gravidade da lesão só foi diagnosticada quando Davies voltou à capital da Baviera, o que levou Dreesen a ameaçar tomar medidas judiciais . Após uma conversa para esclarecer a situação, alguns meses depois, o Bayern desistiu de entrar com uma ação.

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No início de novembro, Davies voltou a se lesionar enquanto estava com sua seleção, embora, desta vez, a lesão aparentemente tenha sido menos grave. Ainda assim, uma ruptura de fibras musculares na coxa o deixará fora do Bayern até o fim do ano. "Quando um jogador volta e fica lesionado por várias semanas, isso é problema do clube. Gostaríamos de ver mais consideração, porque são os clubes que assumem os riscos financeiros e esportivos", reclamou Dreesen.

Na sexta-feira passada, após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln, o diretor de esportes Max Eberl já havia comentado as declarações de Marsch. Questionado sobre a relação com a federação canadense, Eberl deu uma resposta sugestiva: "Às vezes, é melhor ficar em silêncio."

Getty Images

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Bayern de Munique, rumor: Michael Olise deve desfalcar a equipe na Champions League

A data exata do retorno de Michael Olise ainda não está definida, mas o destaque ofensivo do Bayern de Munique deve perder o próximo jogo da Champions League, contra o OSC Lille.

Segundo informações do Bild, o jogador da seleção francesa ainda usava muletas no sábado, um dia após ter sido substituído por lesão na partida contra o 1. FC Köln (1 a 1).

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As muletas devem ajudar a aliviar a pressão sobre a contusão de Olise na região dos ossos do metatarso e das articulações da base dos dedos dos pés. Além disso, ele aparentemente usa uma bota especial, uma chamada órtese VACOped, para proteger a área lesionada o máximo possível de impactos externos. Um retorno rápido para o jogo contra o Lille é considerado "pouco provável".

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