Bayern de Munique não tem piedade do RB Leipzig e conquista goleada avassaladora

O Bayern de Munique atropelou o RB Leipzig de forma impressionante na noite de sábado. A equipe de Vincent Kompany venceu por 6 a 1 na Allianz Arena, com três gols de Luis Díaz. O Bayern parecia prestes a igualar sua maior vitória sobre o Leipzig, o 6 a 0 do ano passado, mas sofreu um gol nos acréscimos.
Kompany voltou a não contar com Manuel Neuer, e Jonas Urbig ficou no gol. O ex-jogador do PSV Ismael Saibari também foi titular pelo Bayern, assim como Dayot Upamecano e Aleksandar Pavlovic. No Leipzig, o técnico Martin Demichelis escalou, entre outros, Lukas Klostermann, Rocco Reitz e Christopher Nkunku.
O Bayern tomou a iniciativa desde o apito inicial e quase não deixou o Leipzig jogar. Aos 12 minutos, Díaz abriu o placar depois que Joshua Kimmich encontrou o colombiano atrás da defesa com um belo passe. Cara a cara com Maarten Vandevoordt, Díaz manteve a calma e colocou a bola no canto inferior esquerdo: 1 a 0.
O time da casa continuou dominando e ampliou a vantagem aos 26 minutos. Díaz aproveitou o espaço pela esquerda e serviu Pavlovic, que marcou com um chute de esquerda no canto mais próximo. Oito minutos depois, Michael Olise fez o terceiro ao tabelar com Harry Kane e finalizar com um chute colocado no canto inferior direito.
O Leipzig teve sorte de não ir para o intervalo com uma desvantagem ainda maior. Vandevoordt fez várias defesas que evitaram uma goleada mais pesada no primeiro tempo e viu uma tentativa de Olise bater na trave após tocar em seu pé. Saibari também participou bastante das jogadas de ataque do Bayern, mas o ex-jogador do PSV não conseguiu superar Vandevoordt em duas oportunidades.
Demichelis tentou mudar o rumo da partida com duas substituições no intervalo, mas elas quase não surtiram efeito. Apenas dois minutos após o reinício, Díaz marcou novamente, depois de receber a bola de Kane pela esquerda. O colombiano passou por Klostermann, que pouco fez para impedi-lo, e chutou forte no canto inferior oposto: 4 a 0.
Kane também marcou seu gol. Aos 53 minutos, o atacante inglês estava no lugar certo para completar de perto um cruzamento de Archie Brown, em uma jogada que teve a participação de Díaz. Seis minutos depois, Kompany tirou quatro jogadores de uma só vez, entre eles Saibari e Kane, substituídos por Serge Gnabry e Lennart Karl.
A fome de gols do Bayern ainda não havia acabado. Aos 69 minutos, Díaz completou seu hat-trick com um chute de fora da área, após uma cobrança curta de escanteio e um passe de Olise. Olise ainda acertou o travessão, mas o placar permaneceu em 6 a 0.
No segundo minuto dos acréscimos, Andrija Maksimovic marcou o gol de honra do Leipzig com um chute forte que bateu na parte inferior do travessão antes de entrar, fechando a vitória do Bayern por 6 a 1. O time da casa aproveitou os pontos perdidos pelo Borussia Dortmund no empate com o Union Berlin (0 a 0), mais cedo no mesmo dia, e assumiu a liderança da Bundesliga. O Leipzig está em sétimo lugar.