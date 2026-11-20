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Jamal Musiala voltou a jogar pelo Bayern de Munique na sexta-feira, após dois meses, contra o FC Köln (1 a 1). A direção do clube continua muito preocupada com a situação do meia de 23 anos, que sofre de síndrome de ausência, uma forma de epilepsia.

Musiala entrou em campo na Allianz Arena a vinte minutos do fim da partida de sexta-feira, na qual o Bayern decepcionou bastante. Além disso, o técnico Vincent Kompany perdeu os astros Harry Kane e Michael Olise por lesão no primeiro tempo.

Musiala retornou após dois meses afastado por uma lesão muscular, mas a maior preocupação é sua condição neurológica. Musiala desmaiou duas vezes em um intervalo de quatro dias em agosto e, desde então, também em parte por causa das lesões, não voltou a ser o mesmo. Há dúvidas, inclusive, se algum dia recuperará seu antigo nível.

Ídolo do clube e membro do conselho de supervisão do Bayern, Karl-Heinz Rummenige falou abertamente sobre sua preocupação com Musiala após a partida, à Sky : "Ele tem problemas de saúde, e isso é de conhecimento geral."

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Rummenige também pensa no aspecto financeiro. "Também é de conhecimento geral que ele tem um contrato com valores muito elevados. Como clube, precisamos avaliar como lidar com essa situação. Acho que isso é responsável e perfeitamente normal."

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Musiala tem contrato até meados de 2030 e, segundo informações, ganha cerca de 25 milhões de euros por ano. Rummenige teme que Musiala nunca mais alcance seu antigo nível. "O que sabemos infelizmente sugere que será difícil para ele voltar ao nível que mostrou no passado."

Rummenige também foi questionado se uma redução salarial ou a venda de Musiala seria uma opção. "Não consigo imaginar Jamal deixando o clube, nem outro clube disposto a contratá-lo nessas circunstâncias."

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"Isso é um problema. Acho que tratamos a situação com o jogador com muita sensibilidade, e todos esperamos que ele volte, de preferência nas melhores condições possíveis."

Mas o que acontece se isso não for possível? "Então, é claro, ainda teremos de considerar as consequências financeiras. E acho que essa é uma decisão que a diretoria executiva e o conselho de supervisão infelizmente terão de tomar", afirmou Rummenige.