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Novos problemas para Jamal Musiala, meia-atacante do Bayern de Munique nascido em 2003. Segundo o comunicado publicado nos canais oficiais do Bayern de Munique: "Lesão muscular de Jamal Musiala. O departamento médico do FC Bayern diagnosticou hoje, sexta-feira, uma lesão muscular na coxa direita de Jamal Musiala. Musiala ficará, portanto, fora por tempo indeterminado. Melhoras, Jamal!".

Fabrizio Romano informa que Musiala ficará fora até o início de 2027 por causa de uma lesão muscular. Musiala sofreu uma nova lesão nas fibras musculares da coxa esquerda, e sua temporada de 2026 pode ser considerada encerrada.

Nos últimos dias, declarações de Hoeness e Rummenigge, integrantes da diretoria do Bayern, causaram repercussão e foram contestadas por Kimmich, capitão do time, a respeito do estado geral de saúde de Musiala e de sua relação com o clube, inclusive do ponto de vista financeiro.

Há dúvidas sobre a possibilidade de o meia-atacante alemão voltar algum dia ao mais alto nível, além da lesão muscular anunciada hoje. Nesta temporada, ele teve vários períodos de ausência devido a uma condição neurológica que o afeta.

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Dirigentes do clube bávaro falaram publicamente sobre o assunto. Primeiro, o presidente honorário Uli Hoeness: "Agora ele continua recebendo seu dinheiro. Mas imaginem se o Bayern questionasse seu contrato, dizendo que o que ele pode oferecer hoje já não corresponde ao que foi previsto no acordo".

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Depois, Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho diretor: "É preciso conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com a agência, porque esses valores, lamento dizer, já não são sustentáveis. O que sabemos, infelizmente, indica que ele não voltará ao nível de antes, aquele que mostrou tantas vezes neste estádio. Todos queremos vê-lo voltar, de preferência nas melhores condições possíveis. Mas e se isso não acontecer? Ainda precisamos pensar nas finanças".

Musiala tem um contrato de 25 milhões por ano, valor que, de fato, se não vier acompanhado de atuações à altura, pesa muito nas contas de um clube. Mas declarações como essas causaram espanto e diversas polêmicas na Alemanha sobre a conveniência de falar publicamente de dinheiro e saúde.

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Entre os que criticaram abertamente a postura do Bayern de Munique está Joshua Kimmich, capitão do próprio clube: "O que não entendo é a maneira como tudo isso é comunicado publicamente. Isso nunca deve acontecer às custas de um jogador. Claro que o clube é maior do que nós, jogadores, mas não é maior do que o ser humano. É absolutamente inaceitável e não é digno do Bayern de Munique. Quando se trata do desempenho dos jogadores, as críticas são legítimas e precisamos aceitá-las. Faz parte da profissão. Mas aqui se tratava de outro problema, que deveria ter sido resolvido internamente, não publicamente".