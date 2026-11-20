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Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, fez uma previsão sobre o tempo de ausência do canadense Alphonso Davies, que está lesionado.

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Davies se lesionou enquanto defendia a seleção de seu país contra a Guatemala, mas Eberl avalia que a lesão não é tão grave quanto poderia ter sido e que o clube confia na capacidade do jogador de recuperar seu nível anterior.

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Em entrevista coletiva, Eberl afirmou que o Bayern não espera que a ausência do lateral-esquerdo se prolongue, explicando: "Em primeiro lugar, não esperamos que o período de ausência seja tão longo. Sem estabelecer uma data exata, não acreditamos que a ausência vá passar de duas ou três semanas, o que significa que a lesão não foi tão grave quanto poderia ter sido".

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O dirigente alemão acrescentou que Davies passou por um período difícil nos âmbitos pessoal e esportivo, destacando que, quando se fala dos jogadores, o foco costuma estar nos títulos, nos prêmios e nos gols, sem que se dê a devida atenção às trajetórias pessoais e aos obstáculos que eles precisam superar ao longo da carreira.

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Eberl prosseguiu: "Davies passou por situações difíceis. Basta lembrar a lesão grave que sofreu quando defendia a seleção de seu país, a grande lesão no joelho, e depois os problemas musculares que vieram em seguida".

E continuou: "Agora vem este último episódio, depois de ele escorregar em um gramado em péssimas condições na Guatemala. Sinceramente, as coisas não poderiam ter sido piores para ele".

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O diretor esportivo do Bayern ressaltou que o impacto psicológico das lesões não é menos importante do que o aspecto físico: "Claro, ele é um jogador e um ser humano que tem sentimentos, e algo assim o afeta. Mas é justamente aí que entra a nossa responsabilidade, e foi isso que vimos com ele".

Eberl completou: "Antes da Data Fifa, Davies estava a caminho de voltar a ser o jogador que era antes da grave lesão no joelho. E estamos 100% convencidos de que, com o nosso apoio, o do clube e o da nossa torcida, ele voltará àquele nível. Ele voltará aos gramados em breve e será novamente um grande reforço para a equipe".

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Davies, de 25 anos, sofreu a nova lesão durante a vitória do Canadá sobre a Guatemala por 3 a 2, no dia 13 de novembro, pelas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

O jogador do Bayern de Munique precisou deixar o campo com apenas seis minutos de partida, após cair no gramado ao tentar interceptar um ataque adversário.

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Em 16 de novembro, depois dos exames médicos realizados pelo jogador, o clube bávaro anunciou que ele sofreu uma pequena ruptura no músculo posterior da coxa esquerda, sem informar, na ocasião, o tempo de ausência.

A nova lesão chega após um longo histórico de problemas físicos de Davies. Em março de 2025, ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, além de uma lesão no menisco, enquanto defendia a seleção canadense.

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Na época, ele passou por uma cirurgia, seguida de um longo programa de reabilitação que durou 261 dias, antes de voltar aos gramados em dezembro do mesmo ano.