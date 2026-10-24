Relatos da imprensa alemã revelaram, neste sábado, os bastidores que antecederam o problema de saúde sofrido por Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, em meio ao seu hábito de trabalhar por longas horas e de dormir pouco.

De acordo com o jornal alemão "TZ", Kompany havia ido ao hospital há alguns dias, onde passou uma noite e foi submetido a exames médicos cujos resultados deram negativo.

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O treinador belga é conhecido dentro do clube bávaro por frequentemente dormir poucas horas, já que segue trabalhando até altas horas da noite.

Apesar de seu estado de saúde ao longo desta semana, Kompany comandou o treino do time principal do Bayern de Munique, antes de ir acompanhar o treino do time reserva, onde sofreu o colapso.

Os dirigentes do Bayern de Munique insistem atualmente na necessidade de Kompany ter o descanso adequado e de lhe conceder o tempo necessário para se recuperar completamente, antes de voltar a exercer suas funções com a equipe.

Esse problema de saúde surge depois de o treinador ter sofrido recentemente de uma infecção viral e de dores na região do quadril, que causaram sua ausência em alguns treinos e em uma das coletivas de imprensa, mas as causas exatas do último episódio ainda são desconhecidas, à espera da conclusão dos exames médicos.

E, num desdobramento que aumenta a complexidade da situação, Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, afirmou, em declarações divulgadas pela rede "Sky Sport - Alemanha", que a ausência de Kompany não se limitará a alguns dias, mas se estenderá por várias semanas.



