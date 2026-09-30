O caso do capitão Cristiano Ronaldo continua a gerar polêmica nos meios de comunicação portugueses, diante de sua insatisfação por não ter participado com a seleção de seu país na última partida contra a Noruega, que terminou com a derrota desta por 2 a 1, pela Liga das Nações da Europa.

Ronaldo esteve ausente do treino de sua seleção nesta terça-feira, sob a justificativa de ter retornado ao hotel onde a equipe está hospedada para realizar alguns exercícios na academia.

Enquanto a seleção portuguesa se instalava em seu local de hospedagem na cidade sueca de Malmö, situada na fronteira com Copenhague, Ronaldo chamou a atenção da imprensa portuguesa, pois, após estar no gramado do estádio Eleda meia hora antes do início do treino da equipe, decidiu retornar ao hotel depois de uma breve conversa com o treinador Jesus.

Por sua vez, Jesus se referiu de forma breve à sua conversa com seu craque após o treino, dizendo: "Falo com Cristiano Ronaldo todos os dias, a cada minuto".

A imprensa esportiva portuguesa revelou na noite desta terça-feira a realização de uma reunião de emergência entre o treinador e Cristiano Ronaldo, ao ponto de o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, ter alterado sua agenda para visitar a seleção principal e tentar conter a crise entre a dupla.

Segundo o que foi noticiado pela rede francesa "Foot Mercato", o jornal português "O Jogo" confirmou, como era esperado, que o jogador do Al-Nassr ficou extremamente insatisfeito com a garantia dada por Jesus de que teria 30 minutos de jogo, apesar de ter deixado o banco de reservas apenas para o aquecimento, o que provocou a ira do Don e causou tensão no ambiente. Os dois conversaram posteriormente.

O jornal "A Bola" mencionou que as coisas foram resolvidas, afirmando: "De acordo com as informações reunidas pelo nosso jornal, a conversa entre o treinador da seleção nacional e o capitão da equipe transcorreu bem e deixou uma impressão positiva, e é provável que amenize a tensão que predominou desde a partida contra a Noruega".

O mesmo se aplica ao jornal "Record", que apontou, como os demais, que a situação está mais tranquila e não mencionou nenhuma punição ao jogador, e em seu comunicado constou: "O capitão e o treinador conversaram em particular na noite de terça-feira e chegaram a um acordo sobre a polêmica em torno da partida contra a Noruega".

Já o site "Futebol" publicou as mesmas informações, mas apresentou um ponto de vista mais detalhado, afirmando: "Jesus e Cristiano Ronaldo conversaram novamente na noite de terça-feira em um hotel na cidade de Malmö, e o ambiente em torno da relação de ambos acalmou de forma notável.

De acordo com as informações reunidas pelo site "Futebol", esse último encontro cara a cara — o segundo de uma longa série — contribuiu para amenizar a tensão. Neste momento, alguns afirmam que o desentendimento perdeu intensidade, enquanto outros acreditam que é exagero dizer que ele terminou. O certo é que ambos se aproximaram mais depois de um dia conturbado marcado pela polêmica.

Apesar da calma da situação, Pedro Proença insistiu em sua decisão de antecipar a data de sua viagem a Copenhague, tendo o presidente da Federação partido de Lisboa na noite passada, já em horário avançado, e se reunirá nesta quarta-feira com Jesus e Cristiano Ronaldo em um encontro entre os dois, e o presidente da Federação deseja entender o que exatamente aconteceu e certificar-se da veracidade das explicações sobre os acontecimentos das últimas horas".

A seleção de Portugal se prepara para o confronto fora de casa contra a Dinamarca, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa.