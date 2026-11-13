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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images
Tim Ursinus
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"Bastante disposto a abrir os cofres no inverno": suposto plano de transferências do BVB é revelado

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O BVB planeja, segundo relatos, ir ao mercado de transferências no inverno.

Segundo o podcast "Dortmund Insider", do Bild, os dirigentes, liderados pelo diretor esportivo Ole Book, querem dar mais opções ao elenco na zaga.

Nenhum nome é citado. Mas seria bem possível que o Borussia também buscasse um jogador na 2ª Bundesliga, que Book conhece muito bem desde sua passagem pelo SV Elversberg.

Em princípio, porém, os aurinegros teriam margem financeira para agir. "Se encontrarem um jogador que convença todos os dirigentes e possa ajudar o BVB no curto prazo, há disposição para abrir os cofres no inverno", disse o repórter do Bild, Maximilian Wessing.

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Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Joane Gadou formam nesta temporada o trio titular da linha de três defensores preferida pelo técnico Niko Kovac. Além deles, o time conta com Ramy Bensebaini, Filippo Mane, destaque da pré-temporada, e Luca Reggiani. Este último, porém, pode deixar o clube no inverno.

Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

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Desejo de sair já teria sido comunicado: Reggiani deixará o BVB?

O jovem italiano já era visto como candidato a ser vendido no verão. Os principais clubes da Serie A estariam entre os mais interessados. Como noticiou recentemente a Sky, o empresário de Reggiani já comunicou à direção do Dortmund o desejo de seu cliente de sair. O jogador de 18 anos estaria insatisfeito com sua situação atual devido ao pouco tempo de jogo.

Reggiani entrou em campo apenas duas vezes pelo time principal nesta temporada. Em vez disso, atuou oito vezes pela equipe sub-23 na Regionalliga e na UEFA Youth League. Enquanto isso, Mane também teve poucas oportunidades até agora. Depois de entrar em campo nos dois primeiros jogos da Bundesliga e disputar os 90 minutos da partida da primeira fase da Copa da Alemanha contra o HEBC Hamburg, ele foi afastado inicialmente por uma lesão muscular. Desde então, também tem ganhado ritmo de jogo exclusivamente na equipe reserva.

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Resta saber, porém, se o BVB não deveria concentrar seus esforços no mercado no lado direito da defesa. Após a saída de Yan Couto no verão, Julian Ryerson é o único lateral-direito de origem no elenco. Maximilian Beier foi um dos jogadores improvisados recentemente como ala pelo lado direito.

Na vitória por 2 a 1 sobre o SV Elversberg antes da pausa para os jogos de seleções, Kovac surpreendeu ao adotar uma linha de quatro defensores e escalar Gadou como lateral-direito, enquanto Ryerson foi poupado após atuar na Champions League contra o Real Betis.

Written byTim Ursinus

Correspondente de futebol alemão e europeu

Embora uma carreira como goleiro não tenha se concretizado, o futebol sempre foi uma constante na minha vida. Desde criança, ficou claro que o jornalismo esportivo seria o caminho a seguir. Após um estágio na redação de esportes do Schwäbisches Tagblatt em minha cidade natal, Tübingen, estudei em Karlsruhe — uma escolha um tanto questionável para um suábio. No final de 2018, comecei como estagiário na SPOX e GOAL, permaneci como estudante trabalhador e, finalmente, me tornei trainee de redação. Desde 2023, sou membro permanente das equipes editoriais. Em setembro de 2024, assumi o papel de SEO Senior, mas também trabalho como repórter e editor-chefe de plantão.

🎯 Áreas principais:

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Como me envolvi com o futebol:

Tudo começou com o triunfo do FC Bayern na Liga dos Campeões no início dos anos 2000, quando Oliver Kahn defendeu três pênaltis e se tornou o herói da minha infância. A memória é um pouco nebulosa, pois eu tinha apenas quatro anos na época. No entanto, não demorou muito para que eu rasgasse o papel de embrulho do meu primeiro par de luvas de goleiro.

🌟 Meus momentos favoritos no futebol:

Há muitos. Principalmente, recordo minhas atribuições como repórter — em Paris, Madri ou Milão. Além disso, há as viagens pessoais de groundhopper, que permanecerão inesquecíveis para sempre.

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