O Barcelona leva clara vantagem sobre o Racing Santander nos confrontos recentes, às vésperas do duelo entre as duas equipes, nesta quarta-feira, pela sexta rodada de LaLiga.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, o Barcelona não perde para o Racing nos últimos 17 jogos pelo Campeonato Espanhol, com 14 vitórias e 3 empates, além de ter vencido os últimos 7 confrontos e mantido o gol invicto nos últimos 5, sua maior sequência de vitórias diante do adversário no Campeonato Espanhol.

O Barcelona é a equipe contra a qual o Racing Santander mais sofreu derrotas fora de casa em toda a sua história de participações no Campeonato Espanhol, depois de perder 37 dos 44 jogos disputados, contra duas vitórias e 5 empates, além de ter sofrido o maior número de gols fora de casa diante dele, com um total de 133 gols.

O Barcelona foi também a última equipe contra a qual o Racing Santander sofreu 8 gols ou mais em uma única partida na competição, quando perdeu por 8 a 0 em abril de 1962.

O Barcelona perdeu 3 dos últimos 8 jogos que disputou pelo Campeonato Espanhol às quartas-feiras, contra 5 vitórias, enquanto o Racing Santander conseguiu apenas uma vitória em seus últimos 8 jogos na competição neste dia da semana, além de 3 empates e 4 derrotas.

O Barcelona venceu suas cinco partidas iniciais no Campeonato Espanhol na temporada 2026-27, e em 4 das 5 ocasiões em que venceu seus 6 primeiros jogos em uma temporada da competição durante o século XXI, encerrou a temporada com o título, com exceção da temporada 2013-14, que terminou na segunda colocação.

O Racing Santander somou 7 pontos após suas 5 primeiras partidas no Campeonato Espanhol na temporada 2026-27, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, seu maior saldo nesta fase de uma temporada na competição desde a temporada 2005-06, quando também somou 7 pontos com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O Barcelona tem a escalação titular mais jovem do Campeonato Espanhol nesta temporada, com média de idade de 23 anos e 356 dias. E seu último jogo, contra o Levante, foi apenas a segunda vez em que Hansi Flick não fez nenhuma alteração em sua escalação titular na competição do campeonato em comparação com o jogo anterior, depois do confronto com o Girona em setembro de 2024, excetuando-se os jogos da rodada de abertura.

Lamine Yamal, jogador do Barcelona, marcou 6 gols no Campeonato Espanhol na temporada 2026-27, seu melhor saldo após as 5 primeiras partidas de uma temporada na competição.

Ele também marcou em 3 jogos consecutivos, mas nunca havia marcado em 4 jogos consecutivos no Campeonato Espanhol.

Raphinha, jogador do Barcelona, participou de 9 gols no Campeonato Espanhol na temporada 2026-27, com 6 gols e 3 assistências, o maior número de participações de um jogador após as 5 primeiras partidas de sua equipe em uma temporada na competição desde Lionel Messi na temporada 2017-18, quando participou de 10 gols, com 9 gols e uma assistência.

Yasser Zabiri, jogador do Racing Santander, marcou 5 gols em 5 partidas no Campeonato Espanhol na temporada 2026-27, alcançando um recorde para um jogador do Racing após as 5 primeiras partidas de uma temporada na competição durante o século XXI.

José Alberto López, técnico do Racing Santander, perdeu seu único confronto anterior contra o Barcelona em todas as competições, por 2 a 0 na Copa do Rei em janeiro deste ano.

Apenas dois técnicos conseguiram vencer em sua primeira partida pelo Campeonato Espanhol com o Racing diante do Barcelona durante o século XXI: Gregorio Manzano em 2001, por 4 a 0, e Lucas Alcaraz em 2004, por 3 a 0.



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