O Barcelona de Hansi Flick entrou em campo com uma missão clara: explorar os espaços entre o centro e as laterais e manter a linha defensiva alta para neutralizar o jogo direto do Getafe. Com um 4-2-3-1 fluido, Flick buscou isolar os alas adversários e criar superioridade numérica pelos corredores centrais. O objetivo era recuperar a bola no terço final, estratégia que deu resultado quase imediatamente, com um início intenso que pegou os visitantes desprevenidos.

Pepe Bordalas, por sua vez, manteve suas convicções pragmáticas e armou inicialmente o Getafe em um disciplinado 5-4-1. Seu principal objetivo tático era negar espaços entre as linhas ao Barcelona e dificultar a vida dos donos da casa com disputas físicas e um bloco baixo compacto. O plano de contra-atacar por meio de Ivan Azon, porém, foi prejudicado pela pressão imediata do Barcelona após a perda da bola, deixando o Getafe com dificuldades para respirar e manter a posse ao longo da partida.

O esquema tático do Barcelona

O Barcelona atuou em um 4-2-3-1 que, com a bola, funcionava mais como um 2-3-5. A dupla de volantes Rodri e Gavi dava sustentação para que os laterais Jules Kounde e Gerard Martin avançassem e abrissem o campo. Isso obrigava os meio-campistas de lado do Getafe a recuar, transformando, na prática, sua linha de quatro no meio-campo em uma linha defensiva de seis. O gatilho da pressão era específico: assim que a bola chegava a um zagueiro do Getafe, Anthony Gordon e Lamine Yamal faziam corridas em curva para fechar as opções de passe lateral, forçando lançamentos para um meio-campo congestionado, onde Eric Garcia dominava.

Na saída de bola, o Barcelona usava uma estrutura em “losango”, com o goleiro Joan Garcia atuando como líbero auxiliar. Isso permitia que os zagueiros se abrissem, alongando a primeira linha de pressão do Getafe. O papel de Dani Olmo como camisa 10 era crucial: sua movimentação constante para a chamada “zona 14” tirava Djene de posição e criava os espaços em profundidade explorados por Gabriel Jesus no segundo gol. Defensivamente, a linha alta representava um risco, mas a velocidade de Kounde e o posicionamento de Rodri na cobertura garantiam que as raras investidas do Getafe terminassem em impedimento ou fossem interrompidas antes de chegar à área.

O esquema tático do Getafe

Bordalas optou por uma estrutura defensiva em 5-4-1, projetada para reduzir os espaços do campo. A ideia era criar uma “gaiola” em torno dos principais articuladores do Barcelona, com Nemanja Gudelj como referência para acompanhar Dani Olmo. A pressão do Getafe era reativa, não proativa: a equipe esperava o Barcelona entrar no terço intermediário antes de abordar o adversário. O gatilho costumava ser um passe lateral entre os volantes do Barcelona, momento em que Riberio Terrats saía da linha para atrapalhar o ritmo.

A organização tática da linha de cinco defensores, porém, foi comprometida pela amplitude do ataque do Barcelona. Como Lamine Yamal e Anthony Gordon prendiam os alas Johan Mojica e Zack Romero, os zagueiros do Getafe frequentemente ficavam em situações de um contra um diante de Gabriel Jesus. No ataque, faltava ao Getafe uma opção para avançar em profundidade. Com apenas 17% de posse de bola, sua principal jogada era um lançamento diagonal longo na direção de Azon, mas, sem a chegada de companheiros vindos de trás, esses ataques logo perdiam força. A ausência de uma segunda linha de pressão permitia ao Barcelona circular a bola indefinidamente, o que resultou em impressionantes 862 passes, contra 172 do Getafe.

O duelo tático

A batalha tática decisiva aconteceu pelos lados do campo. Flick identificou que, embora o Getafe fosse compacto pelo centro, seus alas poderiam ficar isolados caso a bola fosse transferida rapidamente de um lado para o outro. Ao usar Yamal para atrair dois defensores, o Barcelona abria espaço de forma recorrente no lado oposto para Gordon. Essa vantagem já era evidente no 2º minuto, quando a velocidade da transição do Barcelona superou a estrutura defensiva do Getafe antes que a equipe pudesse se organizar.

Bordalas tentou reagir orientando seus meio-campistas de lado a fechar por dentro, mas isso apenas deu mais tempo com a bola aos laterais do Barcelona. O volume ofensivo da equipe, que registrou 23 finalizações e um xG de 2,13, acabou rompendo a resistência do Getafe. A decisão de Flick de escalar Gabriel Jesus como titular se mostrou acertada: a capacidade do atacante de recuar para participar da construção das jogadas atraía os zagueiros do Getafe para regiões em que não se sentiam confortáveis para defender. Assim, o Barcelona venceu o duelo tático de desgaste.

Os ajustes durante a partida

A partida teve mudanças significativas, especialmente após o intervalo. Ao perceber uma queda no ritmo, Flick colocou Pedri e Fermin Lopez em campo por volta dos 60 minutos para renovar o meio-campo. Com a mudança, o Barcelona passou do 4-2-3-1 para um 4-3-3 mais tradicional, ganhando estabilidade com a bola e permitindo que Yamal jogasse ainda mais aberto. O ajuste levou diretamente ao terceiro gol: a maior atenção atraída por Pedri no centro liberou Jules Kounde para chegar à área e concluir um passe de Yamal.

Bordalas precisou fazer uma alteração cedo, colocando Abdel Abqar no lugar de Zack Romero aos 37 minutos para reforçar o lado direito da defesa, que vinha cedendo espaços. Mais tarde, as entradas simultâneas de Satriano e Boselli aos 65 minutos marcaram a mudança para um 5-3-2. A tentativa era colocar dois atacantes diante dos zagueiros do Barcelona para impedir que avançassem até o meio-campo. Embora isso tenha dado ao Getafe, por um breve período, mais presença no terço final, também reduziu ainda mais a ocupação do meio-campo e permitiu que Marc Bernal e Pedri ditassem o ritmo da reta final com facilidade. As substituições reforçaram o domínio do Barcelona, em vez de ameaçá-lo.

No fim, a partida foi decidida pela execução superior da pressão alta do Barcelona e por sua capacidade de sustentar os ataques graças à eficiência na recuperação da bola. A flexibilidade tática de Hansi Flick, que fez a equipe passar de um ataque vertical a uma atuação centrada na posse de bola nos minutos finais, não deixou ao Getafe nenhum caminho de volta para o jogo. Os gols no início frustraram o plano defensivo do Getafe e obrigaram a equipe a buscar uma reação para a qual não estava taticamente preparada. Os 83% de posse de bola do Barcelona e a precisão de Gordon, Jesus e Kounde nas finalizações refletiram uma aula de jogo posicional.