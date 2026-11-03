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O Barcelona desmontou o Aston Villa com uma vitória por 3 a 0 no Spotify Camp Nou, graças ao brilho de Lamine Yamal logo no início e aos dois gols de Raphinha. No duelo tático, o fluido 4-2-3-1 de Hansi Flick explorou os espaços às costas da linha defensiva alta de Unai Emery, disciplinada, mas vulnerável.

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O confronto tático no Spotify Camp Nou colocou frente a frente a verticalidade incessante do Barcelona e a rígida estrutura defensiva do Aston Villa. Flick buscou controlar o jogo com transições em alta velocidade e superioridade numérica nos corredores intermediários, aproveitando a capacidade criativa de Pedri e Lamine Yamal para desorganizar o bloco compacto do Villa. Ao manter sua própria linha defensiva adiantada, o Barcelona pretendia reduzir os espaços no campo e forçar perdas de bola no terço de ataque.

Unai Emery, por sua vez, chegou com um plano baseado na solidez defensiva e em contra-ataques verticais. O principal objetivo do Villa era manter um bloco médio estreito para impedir as infiltrações do Barcelona pelo centro, enquanto buscava explorar a velocidade de Nicolas Jackson nos contra-ataques. No entanto, o plano ficou comprometido já aos sete minutos, obrigando o Villa a buscar o resultado e abrindo, sem querer, justamente os espaços que pretendia proteger.

O esquema tático do Barcelona

Flick escalou a equipe em um 4-2-3-1 que, com a posse de bola, funcionava mais como um 2-3-5. A dupla de volantes formada por Rodri e Fermin Lopez deu sustentação para que os laterais Joao Cancelo e Gerard Martin avançassem e dessem amplitude ao jogo. A principal orientação tática era criar situações de um contra um para Yamal pela direita. A estratégia deu resultado aos sete minutos, quando Yamal abriu o placar ao explorar o lado esquerdo do Villa.

Os gatilhos da pressão do Barcelona eram muito específicos: sempre que a bola chegava à dupla de volantes do Villa, formada por Kamara e Gomes, os quatro jogadores mais avançados do Barcelona iniciavam uma pressão coordenada com marcação individual, forçando lançamentos longos que Pau Cubarsi neutralizava com tranquilidade.

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Pedri comandava a construção das jogadas, recuando constantemente para receber entre as linhas e ajudar a equipe a avançar com a bola. Raphinha atuava nominalmente como ponta esquerda, mas frequentemente se deslocava para o centro e funcionava como um segundo atacante. Essa movimentação foi fundamental para o segundo e o terceiro gols, já que ele explorou os espaços criados pelas corridas de Fermin Lopez para atrair a marcação. Defensivamente, a equipe se caracterizou por uma linha extremamente adiantada, que deixou o Villa em impedimento três vezes e limitou os visitantes a apenas uma finalização no alvo em nove tentativas.

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O esquema tático do Aston Villa

Emery também adotou o 4-2-3-1 do Barcelona, mas o aplicou de maneira muito diferente. O Villa procurou manter as linhas de defesa e meio-campo compactas, tanto na largura quanto na profundidade. Matty Cash e Ian Maatsen foram orientados a não avançar para conter os jogadores abertos do Barcelona, mas Maatsen teve dificuldades desde o início diante dos dribles de Yamal. Com a posse de bola, o Villa buscava fazer de Boubacar Kamara sua principal opção de passe para encontrar John McGinn e Emiliano Buendia nos espaços entre as linhas, mas a equipe era frequentemente sufocada pela pressão do Barcelona após a perda da bola.

O plano dependia muito da capacidade física de Nicolas Jackson para alongar a linha defensiva do Barcelona. Embora tenha conquistado oito escanteios, o Villa mostrou falta de eficiência no terço final e registrou apenas 0,78 xG, contra 1,96 do Barcelona. A linha defensiva alta, uma marca do Villa de Emery, acabou sendo determinante para sua derrota.

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À medida que o cansaço aumentava e crescia a necessidade de empatar, a distância entre os defensores e o goleiro Zion Suzuki ficou maior, permitindo que Raphinha atacasse o espaço nas costas da defesa nos dois gols que marcou no segundo tempo.

O duelo tático

A partida foi decidida pela disputa dos corredores intermediários. A decisão de Flick de dar liberdade de movimentação a Raphinha foi o movimento vencedor. Ao se deslocar para o centro, Raphinha obrigou os zagueiros do Villa, Victor Nilsson Lindelof e Pau Torres, a tomar decisões difíceis: sair para marcá-lo e deixar espaço nas costas ou recuar e permitir que ele recebesse entre as linhas. Eles optaram pela segunda alternativa durante boa parte do primeiro tempo, mas a pressão contínua acabou desorganizando a estrutura defensiva da equipe.

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A aposta tática de Emery foi manter a linha alta mesmo depois de ficar atrás no placar. Ele confiou na capacidade de sua equipe de deixar o Barcelona em impedimento, mas Flick respondeu com infiltrações de um terceiro jogador. Em vez de buscar o passe direto, quem estava com a bola acionava Lopez como intermediário para encontrar Raphinha em velocidade. Ao desmontar sistematicamente a linha de impedimento, o Barcelona definiu a partida em um intervalo de 12 minutos no segundo tempo.

Ajustes durante a partida

Flick fez um ajuste no intervalo, substituindo Rodri por Marc Bernal para dar novo fôlego à base do meio-campo. Isso permitiu ao Barcelona manter a pressão intensa, que havia começado a perder força no fim do primeiro tempo. As entradas de Gavi e Frenkie de Jong mais tarde fortaleceram o setor central e levaram a equipe a um 4-3-3 mais voltado à posse de bola para administrar o resultado. Ao tirar a bola do Villa, essas mudanças praticamente eliminaram qualquer esperança de reação dos visitantes.

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Emery respondeu com três substituições aos 62 minutos, colocando Leon Goretzka, Ibrahima Mbaye e Ross Barkley em campo. A intenção era acrescentar força física e melhorar a retenção da bola no meio-campo. Porém, apenas dois minutos depois das mudanças, Raphinha marcou seu segundo gol e fez 3 a 0, tornando o ajuste tático inócuo. A entrada de Tammy Abraham no lugar de Jackson, já perto do fim, foi uma última tentativa de jogar de forma mais direta, mas não conseguiu produzir um gol diante de um Barcelona bem organizado defensivamente.

Conclusão

Getty Images

No fim, a melhor execução das transições pelo Barcelona decidiu o confronto. Embora a estrutura defensiva de Emery fosse organizada, ela não resistiu ao talento individual de Yamal e à movimentação inteligente de Raphinha. Com 65% de posse de bola, os donos da casa puderam ditar o ritmo e esperar pelas inevitáveis falhas da linha alta do Villa. Flick venceu a batalha tática ao explorar os espaços na defesa adversária, e sua equipe transformou os 1,96 xG em uma vantagem dominante de três gols, ultrapassando o Villa na classificação da Champions League.