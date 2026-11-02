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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images
Yosua Arya
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Barcelona volta a se interessar pelo astro da Inter Alessandro Bastoni enquanto Hansi Flick busca reforços para a defesa

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O Barcelona se prepara para fazer uma nova investida pelo zagueiro Alessandro Bastoni, da Inter, antes da abertura da janela de transferências de janeiro, que se aproxima rapidamente. O clube catalão quer resolver seus crescentes problemas defensivos e definiu o italiano como um de seus principais alvos.

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Barcelona mira o zagueiro Bastoni, da Inter

O Barcelona continua determinado a contratar Bastoni. Segundo a Sky Sports, o destaque da defesa da Inter se consolidou como um dos principais alvos do clube catalão.

O clube espanhol esperava levar Bastoni para a Catalunha na janela de transferências do verão passado, mas não conseguiu concretizar sua chegada. Agora, com a importante janela de inverno se aproximando rapidamente, o Barcelona voltou a deixar claro ao jogador seu forte interesse.

Nova investida para o inverno

As conversas entre as partes envolvidas e os representantes oficiais de Bastoni seguem em andamento, segundo as informações. O Barcelona busca ativamente soluções criativas para levar o imponente zagueiro à Espanha em um futuro próximo.

Segundo a mesma reportagem, o clube está pronto para intensificar significativamente as negociações nas próximas semanas. A publicação afirma que o Barcelona reiterou recentemente a intenção de preparar uma nova série de investidas.

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Flick enfrenta problemas cada vez maiores na defesa

O zagueiro teria chegado a um acordo pessoal completo com o Barcelona durante a movimentada janela de transferências do verão. No entanto, o técnico Hansi Flick acabou decidindo interromper a negociação e impedir que a transferência se concretizasse naquele momento.

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Desde então, a equipe de Flick tem enfrentado problemas defensivos significativos e crescentes ao longo da campanha nacional. A situação chegou a obrigar o treinador alemão a escalar o meio-campista Frenkie de Jong como zagueiro improvisado contra o Deportivo Alaves no último fim de semana.

Inter exige valor elevado pela transferência

O Barcelona terá de recorrer a uma parcela considerável de suas reservas financeiras para concluir a transferência de grande porte. A Inter exige 70 milhões de euros antes mesmo de considerar a saída de seu principal zagueiro da Itália.

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Esse elevado obstáculo financeiro segue sendo significativo, especialmente porque Bastoni tem contrato de longo prazo com a Inter, no San Siro, até meados de 2028. O Barcelona precisa agora avaliar cuidadosamente seu orçamento e decidir se aceita pagar o valor exigido quando o mercado de transferências de janeiro abrir oficialmente.