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O Barcelona decidiu não recorrer da suspensão de dois jogos imposta pelo Comitê de Disciplina ao seu jogador Fermín López, por causa da expulsão contra o Villarreal.

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A decisão contraria as declarações de Joan Laporta, presidente do Barça, de que o clube catalão se mobilizaria para defender os interesses de Fermín López e tentar obter a menor punição possível.

De acordo com o jornal Sport, o departamento jurídico do Barça poderia levar o caso ao Comitê de Apelação, mas não dará esse passo.

Com isso, o clube catalão aceita a decisão, e Fermín López não poderá atuar contra o Deportivo La Coruña nem contra o Atlético de Madrid.

O Barcelona havia apresentado uma defesa formal, na qual pedia a anulação do cartão vermelho ou a redução da pena para, no máximo, um jogo de suspensão.

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No entanto, o comitê responsável pelas punições na Federação Espanhola rejeitou os pedidos.

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A ausência do jogador representa um golpe muito duro para o técnico Hansi Flick, antes de dois confrontos em que o Barcelona tentará manter a liderança do Campeonato Espanhol.

Fermín López se firmou nesta temporada como o terceiro jogador mais perigoso do Barcelona no ataque, com 9 gols e 7 assistências em 17 partidas.

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Nesse quesito, ele só fica atrás de Raphinha, que marcou 19 gols e deu 3 assistências, e de Lamine Yamal, autor de 13 gols e 13 assistências.

Sem Fermín López, o time catalão perderá uma peça fundamental na pressão alta em que se baseia o estilo de Flick.