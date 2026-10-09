Barcelona testa plano de três semanas diante do Getafe

O atacante brasileiro Gabriel Jesus está a caminho de começar como titular pela primeira vez com o Barcelona, no confronto diante do Getafe na noite de sábado, pela La Liga, depois de o técnico Hans Flick abrir mão de sua habitual discrição sobre a escalação e confirmar isso em entrevista coletiva.

De acordo com o jornal"Sport", da Espanha, o Barcelona trabalha há semanas, longe dos holofotes, no preparo físico de Jesus, para que ele esteja pronto quando sua oportunidade chegar, e a partida contra o Getafe pode ser um teste para o sucesso desse plano.

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O ponta brasileiro, que se transformou em centroavante e se tornou o capitão da equipe catalã e seu artilheiro, com 14 gols desde o início da temporada, vai desfalcar os confrontos contra o Getafe e o Galatasaray, da Turquia, o que coloca Flick diante da necessidade de encontrar soluções para substituí-lo.

Enquanto 16 jogadores do Barcelona foram convocados por suas seleções durante o período da data Fifa, Jesus permaneceu no clube, não tirou férias e cumpriu três semanas de preparação física específica. O plano tinha o objetivo de elevar gradualmente sua capacidade de suportar mais minutos em campo, para que se tornasse uma opção confiável para Flick.

O Barça entende que Jesus já está apto a jogar cerca de 60 minutos. E, embora isso ainda não garanta sua capacidade de suportar grandes cargas, trata-se de um passo importante para um jogador que chegou nos últimos dias da janela de transferências e precisa de continuidade para recuperar seu ritmo competitivo, depois de não ter tido uma pré-temporada normal em seus últimos meses no Arsenal.

Com a ausência de Raphinha até a próxima semana e a pouca experiência de Hamza Abdelkarim para assumir a responsabilidade de jogar como titular no Camp Nou, Jesus parece a opção mais adequada para oferecer soluções a Flick no setor ofensivo.



