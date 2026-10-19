Barcelona supera Real Madrid e Atlético na batalha dos números da arbitragem

O Barcelona supera, por ampla margem, os rivais Real Madrid e Atlético de Madrid no aproveitamento da superioridade numérica.

O jornal AS afirmou: "Em meio ao alvoroço em torno da arbitragem, os números falam, já que os dados da empresa Stats Perform mostram que, ao longo da última década, desde a temporada 2016-2017 até a fase atingida pelo Campeonato Espanhol nesta temporada, o Barcelona disputou 862 minutos com superioridade numérica sobre os adversários".

Isso equivale a 9,57 partidas completas, números que diferem muito daqueles registrados por Real Madrid e Atlético de Madrid. O time merengue possui um saldo negativo, tendo jogado com 10 jogadores por 91 minutos.

A diferença parece ainda mais evidente ao olharmos para o Atlético de Madrid, que disputou 330 minutos em inferioridade numérica, ou seja, o equivalente a 3,66 partidas.

Esses números resultam das expulsões sofridas pelos jogadores das próprias equipes e daquelas sofridas pelos jogadores adversários. Enquanto 59 jogadores das equipes adversárias foram expulsos, o número de expulsões no Barcelona chegou a 30 casos, uma diferença de 29 casos.

Já o Real Madrid possui um saldo negativo, pois as partidas de 38 de seus jogadores terminaram antes do tempo devido a expulsões, contra 39 jogadores das equipes adversárias.

Não há dúvida de que o Atlético de Madrid é o time mais prejudicado, depois de 45 de seus jogadores terem sido expulsos, contra 30 jogadores das equipes adversárias.

Mais pênaltis marcados

Ao observarmos outro aspecto das estatísticas, o Real Madrid aparece em melhor situação. Os dados da empresa Stats Perform colocam o time merengue em primeiro lugar no que diz respeito ao saldo de pênaltis a favor e aqueles marcados contra ele.

O Real Madrid teve 101 pênaltis marcados a seu favor ao longo dos últimos dez anos, contra 45 pênaltis marcados contra ele, uma diferença de 56 pênaltis.

O Barcelona não está muito longe desses números, já que seu saldo positivo é de 43 pênaltis, depois de ter conseguido 76 pênaltis, contra 33 marcados contra ele.

Já o Atlético de Madrid tem um saldo positivo de 7 pênaltis, depois de ter conseguido 57 pênaltis, contra 50 pênaltis marcados contra ele.

E enquanto as partidas continuam e os números falam, o Barcelona lidera o histórico de títulos ao longo desses anos, depois de ter conquistado cinco títulos do Campeonato Espanhol. O Real Madrid vem atrás com quatro títulos, enquanto o Atlético de Madrid conquistou um título.

Com a aproximação do primeiro clássico da temporada e restando 29 partidas para o fim da competição, a equipe do técnico Hansi Flick lidera a classificação, com 27 pontos, alcançando a pontuação máxima em vitórias.

A equipe do técnico Diego Simeone aparece em segundo lugar, atrás por uma diferença de 5 pontos, depois de ter somado 22 pontos, enquanto a equipe comandada por José Mourinho ocupa a terceira posição, a 6 pontos do Barcelona.

As equipes que menos cometem faltas

Em outro contexto estatístico, o Real Madrid é uma das equipes que menos comete faltas nas cinco grandes ligas europeias.

Segundo os dados da empresa Stats Perform, a média de faltas cometidas pelo clube merengue é de 8,56 faltas por partida, colocando-o entre as cinco equipes que menos cometem faltas na Europa.

O Paris Saint-Germain lidera a lista, com uma média de 5,86 faltas por partida, seguido pelo Everton, com média de 7,43, depois a Inter de Milão, com média de 8,14, e, em seguida, o Torino, com média de 8,50 faltas.

Por outro lado, o Real Madrid é uma das equipes europeias mais punidas em comparação ao número de faltas que comete. O time merengue recebe um cartão amarelo a cada 4,28 faltas cometidas.

Nesse ranking, só estão à sua frente o Hull City, com índice de 3,45 faltas por cartão amarelo, o Venezia, com índice de 3,55, e o Genoa, com índice de 3,78. Enquanto isso, Everton e Bournemouth empatam com uma média de 4,33 faltas por cartão amarelo.